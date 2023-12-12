12 декабря 2023

США сократили экспорт в РФ с начала СВО почти на 90%

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Минторг США сообщил о сокращении объема экспорта в РФ на 86% с начала СВО Фото:

С начала специальной военной операции (СВО) общий объем американского экспорта в Россию сократился на 7,4 млрд долларов, что составляет 86%. Об этом заявила помощник министра торговли США Тэа Розман-Кендлер.

«С февраля 2022 года по сентябрь 2023 экспорт США в Россию всех товаров упал на 86% (7,4 млрд долларов) в стоимостном выражении», — говорит Кендлер на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Она отмечает, что оставшаяся ограниченная торговля сконцентрирована на медицинских товарах, в том числе вакцинах.

Запад на фоне санкций перенаправил поставки с РФ в страны Центральной Азии, а также в Армению, Азербайджан, Грузию и Белоруссию. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не сомневается, что санкции Запада против России сохранятся на долгие годы. Однако посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что что США не смогли обрушить российскую экономику санкциями.

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С начала специальной военной операции (СВО) общий объем американского экспорта в Россию сократился на 7,4 млрд долларов, что составляет 86%. Об этом заявила помощник министра торговли США Тэа Розман-Кендлер. «С февраля 2022 года по сентябрь 2023 экспорт США в Россию всех товаров упал на 86% (7,4 млрд долларов) в стоимостном выражении», — говорит Кендлер на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Она отмечает, что оставшаяся ограниченная торговля сконцентрирована на медицинских товарах, в том числе вакцинах. Запад на фоне санкций перенаправил поставки с РФ в страны Центральной Азии, а также в Армению, Азербайджан, Грузию и Белоруссию. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не сомневается, что санкции Запада против России сохранятся на долгие годы. Однако посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что что США не смогли обрушить российскую экономику санкциями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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