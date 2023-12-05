Запад перенаправил поставки товаров для РФ ее соседям на фоне санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, склад, коробки, груз, грузовик, импорт, разгрузка товара, доставка грузов
Экспорт из Швейцарии в РФ несущественно вырос Фото:

Поставки западной продукции резко выросли в соседние с РФ страны, порой компенсируя эффект санкций. Об этом стало известно из исследования Institute of International Finance. Отмечается, что страны ЕС, США и Великобритания уменьшили экспорт в РФ из-за начала конфликта на Украине.

«Сокращение экспорта из стран ЕС, Великобритании и США под действием санкций за военную операцию РФ на Украине становится менее выраженным при учете поставок в страны Центральной Азии, а также Армению, Азербайджан, Грузию и Белоруссию», — говорится в данных исследования. Их приводит «Коммерсант».

По данным исследования, резко увеличились поставки на российский рынок из Китая, Турции и Индии. Несущественно вырос экспорт из Швейцарии. Страны Балтии и Бразилия начали отправлять свою продукцию в Центральную Азию. Руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус сообщил, что санкции не действуют так, как ожидалось.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не сомневается, что санкции Запада сохранятся на многие годы. Японский Минфин сообщил о сокращении экспорта легковых автомобилей в РФ на 46,8% в октябре этого года, передает телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставки западной продукции резко выросли в соседние с РФ страны, порой компенсируя эффект санкций. Об этом стало известно из исследования Institute of International Finance. Отмечается, что страны ЕС, США и Великобритания уменьшили экспорт в РФ из-за начала конфликта на Украине. «Сокращение экспорта из стран ЕС, Великобритании и США под действием санкций за военную операцию РФ на Украине становится менее выраженным при учете поставок в страны Центральной Азии, а также Армению, Азербайджан, Грузию и Белоруссию», — говорится в данных исследования. Их приводит «Коммерсант». По данным исследования, резко увеличились поставки на российский рынок из Китая, Турции и Индии. Несущественно вырос экспорт из Швейцарии. Страны Балтии и Бразилия начали отправлять свою продукцию в Центральную Азию. Руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус сообщил, что санкции не действуют так, как ожидалось. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не сомневается, что санкции Запада сохранятся на многие годы. Японский Минфин сообщил о сокращении экспорта легковых автомобилей в РФ на 46,8% в октябре этого года, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...