Запад перенаправил поставки товаров для РФ ее соседям на фоне санкций

05 декабря 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Экспорт из Швейцарии в РФ несущественно вырос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поставки западной продукции резко выросли в соседние с РФ страны, порой компенсируя эффект санкций. Об этом стало известно из исследования Institute of International Finance. Отмечается, что страны ЕС, США и Великобритания уменьшили экспорт в РФ из-за начала конфликта на Украине. «Сокращение экспорта из стран ЕС, Великобритании и США под действием санкций за военную операцию РФ на Украине становится менее выраженным при учете поставок в страны Центральной Азии, а также Армению, Азербайджан, Грузию и Белоруссию», — говорится в данных исследования. Их приводит «Коммерсант». По данным исследования, резко увеличились поставки на российский рынок из Китая, Турции и Индии. Несущественно вырос экспорт из Швейцарии. Страны Балтии и Бразилия начали отправлять свою продукцию в Центральную Азию. Руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус сообщил, что санкции не действуют так, как ожидалось. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не сомневается, что санкции Запада сохранятся на многие годы. Японский Минфин сообщил о сокращении экспорта легковых автомобилей в РФ на 46,8% в октябре этого года, передает телеканал 360.

Поставки западной продукции резко выросли в соседние с РФ страны, порой компенсируя эффект санкций. Об этом стало известно из исследования Institute of International Finance. Отмечается, что страны ЕС, США и Великобритания уменьшили экспорт в РФ из-за начала конфликта на Украине. «Сокращение экспорта из стран ЕС, Великобритании и США под действием санкций за военную операцию РФ на Украине становится менее выраженным при учете поставок в страны Центральной Азии, а также Армению, Азербайджан, Грузию и Белоруссию», — говорится в данных исследования. Их приводит «Коммерсант». По данным исследования, резко увеличились поставки на российский рынок из Китая, Турции и Индии. Несущественно вырос экспорт из Швейцарии. Страны Балтии и Бразилия начали отправлять свою продукцию в Центральную Азию. Руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус сообщил, что санкции не действуют так, как ожидалось. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не сомневается, что санкции Запада сохранятся на многие годы. Японский Минфин сообщил о сокращении экспорта легковых автомобилей в РФ на 46,8% в октябре этого года, передает телеканал 360.