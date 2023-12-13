Песков указал на смену риторики по украинскому вопросу в Вашингтоне

14 декабря 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Песков указал на смену риторики по украинскому вопросу в Вашингтоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон стал задумываться, зачем он тратит такие большие деньги на помощь Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного. И действительно в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что собственно они тратят такие деньги?» — сказал он в интервью «Известиям».

Вашингтон стал задумываться, зачем он тратит такие большие деньги на помощь Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного. И действительно в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что собственно они тратят такие деньги?» — сказал он в интервью «Известиям».