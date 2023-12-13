13 декабря 2023

Песков указал на смену риторики по украинскому вопросу в Вашингтоне

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Синегала Маки Саллом. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков указал на смену риторики по украинскому вопросу в Вашингтоне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон стал задумываться, зачем он тратит такие большие деньги на помощь Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного. И действительно в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что собственно они тратят такие деньги?» — сказал он в интервью «Известиям».

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Вашингтон стал задумываться, зачем он тратит такие большие деньги на помощь Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного. И действительно в первую очередь американцы начали задаваться вопросом, а на что собственно они тратят такие деньги?» — сказал он в интервью «Известиям».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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