Курганские власти не хотят за счет бюджета содержать вытрезвители

14 декабря 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

В курганских вытрезвителях введут платные услуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганские власти решили начать зарабатывать на вытрезвителях, став одним из первых регионов в России, который введет платные услуги. Информация об этом прозвучала на заседании бюджета по экономической политике в облдуме, передает журналист URA.RU. Сейчас выдача постельного белья, стирка и глажка одежды, а также подача чая и кофе в вытрезвителях бесплатны для посетителей. «Областному бюджету это обходится недешево. В Кургане на содержание вытрезвителей тратится 600 000 рублей, в Шадринске 300 000 рублей. Такие суммы. Категория, которую принимаем — это люди не всегда неплатежеспособные. В то же время цена вопроса 1500 рублей — это дорого. Поэтому мы рассматриваем разные варианты оказания платных услуг», — рассказала депутатам замначальника Главного управления соцзащиты населения Курганской области Ирина Кудрявцева. Платными власти планируют сделать допуслуги. При этом само пребывание в вытрезвителе в пределах 24 часов будет бесплатным. Депутатов интересовало, когда именно они увидят перечень платных услуг и сумму за их оказание. Договорились, что к февралю такой список появится. Пока парламентарии приняли закон во втором чтении. URA.RU писало, что вытрезвитель в Кургане начал работать с 2022 года, в Шадринске в 2023 году. Учреждения призваны снизить пьяную преступность и смертность. Поступившим выдают постельные принадлежности, они отсыпаются, медработник контролирует их состояние. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские власти решили начать зарабатывать на вытрезвителях, став одним из первых регионов в России, который введет платные услуги. Информация об этом прозвучала на заседании бюджета по экономической политике в облдуме, передает журналист URA.RU. Сейчас выдача постельного белья, стирка и глажка одежды, а также подача чая и кофе в вытрезвителях бесплатны для посетителей. «Областному бюджету это обходится недешево. В Кургане на содержание вытрезвителей тратится 600 000 рублей, в Шадринске 300 000 рублей. Такие суммы. Категория, которую принимаем — это люди не всегда неплатежеспособные. В то же время цена вопроса 1500 рублей — это дорого. Поэтому мы рассматриваем разные варианты оказания платных услуг», — рассказала депутатам замначальника Главного управления соцзащиты населения Курганской области Ирина Кудрявцева. Платными власти планируют сделать допуслуги. При этом само пребывание в вытрезвителе в пределах 24 часов будет бесплатным. Депутатов интересовало, когда именно они увидят перечень платных услуг и сумму за их оказание. Договорились, что к февралю такой список появится. Пока парламентарии приняли закон во втором чтении. URA.RU писало, что вытрезвитель в Кургане начал работать с 2022 года, в Шадринске в 2023 году. Учреждения призваны снизить пьяную преступность и смертность. Поступившим выдают постельные принадлежности, они отсыпаются, медработник контролирует их состояние.