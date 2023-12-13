В аэропортах ЯНАО в 2023 году увеличился пассажиропоток

Ямальские аэропорты в 2023 году посетили почти 2 миллиона человек
В аэропортах Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году увеличилось количество пассажиров. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«Пассажиропоток ямальских аэропортов за 11 месяцев работы составил 1 893 210 человек. Это на 144 114 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о строительстве нового терминала в аэропорту Салехарда (ЯНАО). Реновация воздушной гавани закончится в 2027 году.
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