13 декабря 2023

В аэропортах ЯНАО в 2023 году увеличился пассажиропоток

За 2023 год аэропорты ЯНАО посетили около 2 миллионов пассажиров
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские аэропорты в 2023 году посетили почти 2 миллиона человек Фото:

В аэропортах Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году увеличилось количество пассажиров. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«Пассажиропоток ямальских аэропортов за 11 месяцев работы составил 1 893 210 человек. Это на 144 114 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о строительстве нового терминала в аэропорту Салехарда (ЯНАО). Реновация воздушной гавани закончится в 2027 году.

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В аэропортах Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году увеличилось количество пассажиров. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «Пассажиропоток ямальских аэропортов за 11 месяцев работы составил 1 893 210 человек. Это на 144 114 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о строительстве нового терминала в аэропорту Салехарда (ЯНАО). Реновация воздушной гавани закончится в 2027 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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