В ЯНАО сотни начальников привлекли к ответственности за нарушение условий труда

В ЯНАО в разы выросло число исков за травмы на работе

14 декабря 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

В ЯНАО в 2,5 раза увеличилось число исков за возмещение вреда на работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЯНАО более 300 руководителей и должностных лиц, ответственных за технику безопасности, привлекли к административной и дисциплинарной ответственности в текущем году. По сравнению с прошлым годом в два с половиной раза возросло количество обращений за компенсацией морального вреда, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры округа. «Всего в текущем году в сфере охраны труда выявлено 655 нарушений закона, в целях их устранения внесено более 300 актов реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 300 лиц. Возросло число исков по компенсации морального вреда за производственную травму, прокуратурой составлено 20 таких исков, в прошлом году исков было восемь», — сообщили корреспонденту в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. На межведомственном совещании, прошедшем в Салехарде под председательством исполняющего обязанности прокурора ЯНАО Дениса Назаренко, были выработаны конкретные меры в сфере соблюдения трудовых прав работников, проанализирована достаточность принятых мер, определены задачи по взаимодействию участников совещания. В течение года, по иску прокурора Пуровского района руководство ООО «Самотлорнефтепромхим» суд обязал выплатить компенсацию морального вреда в пользу работника на сумму в один миллион рублей. Еще по одному случаю сотрудник ООО «Нефтегазовые технологии и инженерные изыскания» получил 250 тысяч рублей. В Ямальском районе в пользу работника, который оказался зажат между перилами, суд взыскал с ООО «Транстройсервис» 320 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО более 300 руководителей и должностных лиц, ответственных за технику безопасности, привлекли к административной и дисциплинарной ответственности в текущем году. По сравнению с прошлым годом в два с половиной раза возросло количество обращений за компенсацией морального вреда, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры округа. «Всего в текущем году в сфере охраны труда выявлено 655 нарушений закона, в целях их устранения внесено более 300 актов реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 300 лиц. Возросло число исков по компенсации морального вреда за производственную травму, прокуратурой составлено 20 таких исков, в прошлом году исков было восемь», — сообщили корреспонденту в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. На межведомственном совещании, прошедшем в Салехарде под председательством исполняющего обязанности прокурора ЯНАО Дениса Назаренко, были выработаны конкретные меры в сфере соблюдения трудовых прав работников, проанализирована достаточность принятых мер, определены задачи по взаимодействию участников совещания. В течение года, по иску прокурора Пуровского района руководство ООО «Самотлорнефтепромхим» суд обязал выплатить компенсацию морального вреда в пользу работника на сумму в один миллион рублей. Еще по одному случаю сотрудник ООО «Нефтегазовые технологии и инженерные изыскания» получил 250 тысяч рублей. В Ямальском районе в пользу работника, который оказался зажат между перилами, суд взыскал с ООО «Транстройсервис» 320 тысяч рублей.