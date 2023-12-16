«Страна.ua»: третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

17 декабря 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Украинский водитель умер по дороге в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На границе с Польшей умер еще один украинский водитель, который находился в очереди из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. «Мужчину забрала скорая, однако по дороге в больницу он умер. Это уже третий случай смерти водителя с начала блокировки пунктов пропуска польскими перевозчиками», — слова Балина передали журналисты «Страна.ua» в telegram-канале. Польские дальнобойщики блокируют проезд коммерческого грузового транспорта украинцев на нескольких КПП на границе. Протест, начавшийся в начале ноября, приобретает масштабы, передает «Царьград». Они также уточнили, что ситуация усугубилась до такой степени, что украинская сторона сообщила уже о смертях перевозчиков на границе. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств после того, как второй водитель умер в очереди перед КПП Корчева, передает «Национальная служба новостей».

На границе с Польшей умер еще один украинский водитель, который находился в очереди из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. «Мужчину забрала скорая, однако по дороге в больницу он умер. Это уже третий случай смерти водителя с начала блокировки пунктов пропуска польскими перевозчиками», — слова Балина передали журналисты «Страна.ua» в telegram-канале. Польские дальнобойщики блокируют проезд коммерческого грузового транспорта украинцев на нескольких КПП на границе. Протест, начавшийся в начале ноября, приобретает масштабы, передает «Царьград». Они также уточнили, что ситуация усугубилась до такой степени, что украинская сторона сообщила уже о смертях перевозчиков на границе. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств после того, как второй водитель умер в очереди перед КПП Корчева, передает «Национальная служба новостей».