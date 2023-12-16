16 декабря 2023

«Страна.ua»: третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город, Автобусы. Пляж. Курган, скорая помощь
Украинский водитель умер по дороге в больницу Фото:

На границе с Польшей умер еще один украинский водитель, который находился в очереди из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

«Мужчину забрала скорая, однако по дороге в больницу он умер. Это уже третий случай смерти водителя с начала блокировки пунктов пропуска польскими перевозчиками», — слова Балина передали журналисты «Страна.ua» в telegram-канале.

Польские дальнобойщики блокируют проезд коммерческого грузового транспорта украинцев на нескольких КПП на границе. Протест, начавшийся в начале ноября, приобретает масштабы, передает «Царьград». Они также уточнили, что ситуация усугубилась до такой степени, что украинская сторона сообщила уже о смертях перевозчиков на границе. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств после того, как второй водитель умер в очереди перед КПП Корчева, передает «Национальная служба новостей».

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На границе с Польшей умер еще один украинский водитель, который находился в очереди из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. «Мужчину забрала скорая, однако по дороге в больницу он умер. Это уже третий случай смерти водителя с начала блокировки пунктов пропуска польскими перевозчиками», — слова Балина передали журналисты «Страна.ua» в telegram-канале. Польские дальнобойщики блокируют проезд коммерческого грузового транспорта украинцев на нескольких КПП на границе. Протест, начавшийся в начале ноября, приобретает масштабы, передает «Царьград». Они также уточнили, что ситуация усугубилась до такой степени, что украинская сторона сообщила уже о смертях перевозчиков на границе. Министр иностранных дел Украины Василий Зварыч призывал польские власти разблокировать в срочном порядке движение грузовых транспортных средств после того, как второй водитель умер в очереди перед КПП Корчева, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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