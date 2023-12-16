Штукатурка в районе труб посыпалась с потолка микрорайона Тобольска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель дома в микрорайоне Центральный, 24 Тобольска Тюменской области пожаловался на обваливающуюся штукатурку с потока. Также он упомянул, что в холода квартиру обогревали с помощью тепловентиляторов.

«В микрорайоне Центральный, 24 мы пережили холода, обогреваясь с помощью тепловентиляторов. В квартире стало тепло. Новая проблема: с потолков падает штукатурка там, где трубы. И так в каждой из комнат», — пишет житель в группе «Типичный Тобольск» ВКонтакте.

Согласно открытым данным, ответственность за дом несет управляющая компания «Иртышский берег». URA.RU отправило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.