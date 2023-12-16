16 декабря 2023
15 декабря 2023

Жители микрорайона Тобольска пожаловались на падающую с потолка штукатурку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старые общежития в Кургане, аварийное состояние, штукатурка рушится, потолок промок, протекает потолок
Штукатурка в районе труб посыпалась с потолка микрорайона Тобольска Фото:

Житель дома в микрорайоне Центральный, 24 Тобольска Тюменской области пожаловался на обваливающуюся штукатурку с потока. Также он упомянул, что в холода квартиру обогревали с помощью тепловентиляторов.

«В микрорайоне Центральный, 24 мы пережили холода, обогреваясь с помощью тепловентиляторов. В квартире стало тепло. Новая проблема: с потолков падает штукатурка там, где трубы. И так в каждой из комнат», — пишет житель в группе «Типичный Тобольск» ВКонтакте.

Согласно открытым данным, ответственность за дом несет управляющая компания «Иртышский берег». URA.RU отправило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Фото: Типичный Тобольск
Фото: Типичный Тобольск

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель дома в микрорайоне Центральный, 24 Тобольска Тюменской области пожаловался на обваливающуюся штукатурку с потока. Также он упомянул, что в холода квартиру обогревали с помощью тепловентиляторов. «В микрорайоне Центральный, 24 мы пережили холода, обогреваясь с помощью тепловентиляторов. В квартире стало тепло. Новая проблема: с потолков падает штукатурка там, где трубы. И так в каждой из комнат», — пишет житель в группе «Типичный Тобольск» ВКонтакте. Согласно открытым данным, ответственность за дом несет управляющая компания «Иртышский берег». URA.RU отправило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...