После ВКС с министром Колокольцевым губернатор Шумков предложил тестировать мигрантов. Фото

Губернатор Шумков предложит МВД ввести тесты для мигрантов на наркотики
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство РФ, колокольцев владимир
После ВКС с Колокольцевым курганские власти предложат тестировать мигрантов Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков побывал на видеосовещании с министром МВД Владимиром Колокольцевым. Встреча была посвящена борьбе с наркотиками. После ВКС губернатор заявил о готовящемся предложении о тестировании мигрантов. Об этом Шумков рассказал в своем telegram-канале.

«Приняли участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева. <…> более 75% от всех видов преступлений, совершаемых мигрантами, связаны с распространением наркотиков», — сообщил глава региона. Шумков заявил о намерении выйти с предложением обязательного тестирования на лояльность к употреблению и распространению наркотиков.

Такому тестированию должны подвергаться лица, которые подали заявления на гражданство, право работать и проживать в России. «При сомнительных результатах такого теста должен поступать немедленный отказ», — написал Шумков в конце своего поста.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области двух преступников иностранного происхождения лишили гражданства РФ. Органы рассматривают еще 17 подобных дел.

Курганские чиновники и глава УМВД Дмитрий Свинов побывали на антинаркотическом совещании у министра Владимира Колокольцева
Курганские чиновники и глава УМВД Дмитрий Свинов побывали на антинаркотическом совещании у министра Владимира Колокольцева

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Глава Курганской области Вадим Шумков побывал на видеосовещании с министром МВД Владимиром Колокольцевым. Встреча была посвящена борьбе с наркотиками. После ВКС губернатор заявил о готовящемся предложении о тестировании мигрантов. Об этом Шумков рассказал в своем telegram-канале. «Приняли участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева. <…> более 75% от всех видов преступлений, совершаемых мигрантами, связаны с распространением наркотиков», — сообщил глава региона. Шумков заявил о намерении выйти с предложением обязательного тестирования на лояльность к употреблению и распространению наркотиков. Такому тестированию должны подвергаться лица, которые подали заявления на гражданство, право работать и проживать в России. «При сомнительных результатах такого теста должен поступать немедленный отказ», — написал Шумков в конце своего поста. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области двух преступников иностранного происхождения лишили гражданства РФ. Органы рассматривают еще 17 подобных дел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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