Губернатор Шумков предложит МВД ввести тесты для мигрантов на наркотики

После ВКС с Колокольцевым курганские власти предложат тестировать мигрантов Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава Курганской области Вадим Шумков побывал на видеосовещании с министром МВД Владимиром Колокольцевым. Встреча была посвящена борьбе с наркотиками. После ВКС губернатор заявил о готовящемся предложении о тестировании мигрантов. Об этом Шумков рассказал в своем telegram-канале.

«Приняли участие в заседании Государственного антинаркотического комитета под председательством министра внутренних дел Владимира Колокольцева. <…> более 75% от всех видов преступлений, совершаемых мигрантами, связаны с распространением наркотиков», — сообщил глава региона. Шумков заявил о намерении выйти с предложением обязательного тестирования на лояльность к употреблению и распространению наркотиков.

Такому тестированию должны подвергаться лица, которые подали заявления на гражданство, право работать и проживать в России. «При сомнительных результатах такого теста должен поступать немедленный отказ», — написал Шумков в конце своего поста.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области двух преступников иностранного происхождения лишили гражданства РФ. Органы рассматривают еще 17 подобных дел.