19 декабря 2023

Где в Тюмени купить транспортную карту

В Тюмени открылись новые пункты продажи транспортных карт
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, терминал, банковская карта, оплата проезда, автобусы
Жители могут приобрести карты не только в офисе ТТС, но и в кассах ТРИЦ Фото:
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Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени открылись новые точки продажи транспортных карт. Об этом рассказали в городской администрации. Теперь жители могут приобрести карты не только в офисе ТТС, но и в кассах расчетно-информационных центров (ТРИЦ).

«Уважаемые пассажиры! Приобрести общепользовательскую транспортную карту теперь можно в кассах абонентских пунктов ОАО „ТРИЦ“. <…> Также транспортные карты можно приобрести в офисе АО „ТТС“ на ул. Котовского, 52», — рассказали в мэрии.

Новые точки работают по следующим адресам:

  • ул. Первомайская, 40, к. 1;
  • ул. Пермякова, 37;
  • ул. Пышминская, 1а;
  • ул. Котовского, 54;
  • ул. Широтная, 92, к. 1;
  • Солнечный проезд, 5.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 1 января 2024 года начнет действовать пересадочный тариф. Благодаря нововведению тюменцы смогут совершать бесплатную пересадку на автобусах в течении часа после оплаты проезда.

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В Тюмени открылись новые точки продажи транспортных карт. Об этом рассказали в городской администрации. Теперь жители могут приобрести карты не только в офисе ТТС, но и в кассах расчетно-информационных центров (ТРИЦ). «Уважаемые пассажиры! Приобрести общепользовательскую транспортную карту теперь можно в кассах абонентских пунктов ОАО „ТРИЦ“. <…> Также транспортные карты можно приобрести в офисе АО „ТТС“ на ул. Котовского, 52», — рассказали в мэрии. Новые точки работают по следующим адресам: Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 1 января 2024 года начнет действовать пересадочный тариф. Благодаря нововведению тюменцы смогут совершать бесплатную пересадку на автобусах в течении часа после оплаты проезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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