Где в Тюмени купить транспортную карту

В Тюмени открылись новые точки продажи транспортных карт. Об этом рассказали в городской администрации. Теперь жители могут приобрести карты не только в офисе ТТС, но и в кассах расчетно-информационных центров (ТРИЦ).
«Уважаемые пассажиры! Приобрести общепользовательскую транспортную карту теперь можно в кассах абонентских пунктов ОАО „ТРИЦ“. <…> Также транспортные карты можно приобрести в офисе АО „ТТС“ на ул. Котовского, 52», — рассказали в мэрии.
Новые точки работают по следующим адресам:
- ул. Первомайская, 40, к. 1;
- ул. Пермякова, 37;
- ул. Пышминская, 1а;
- ул. Котовского, 54;
- ул. Широтная, 92, к. 1;
- Солнечный проезд, 5.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 1 января 2024 года начнет действовать пересадочный тариф. Благодаря нововведению тюменцы смогут совершать бесплатную пересадку на автобусах в течении часа после оплаты проезда.
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