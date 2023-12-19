Жители Ямала не смогут купить больше 3 лотков яиц в сервисе доставки продуктов
новость из сюжетаВ России взлетели цены на куриные яйца
Сервисы доставки продуктов в ЯНАО добавили лимит на количество лотков с куриными яйцами. Об этом сообщили в telegram-канале «Округ белых ночей».
«На Ямале ввели ограничения на покупку яиц. Гипермаркет „Лента“ не позволяет добавить в заказ больше трех упаковок яиц», — говорится в сообщении. На скринах видно, что во время покупки продуктов появляется надпись, которая оповещает о достижении лимита.
Ранее URA.RU сообщило о пустых полках с куриными яйцами в магазинах Салехарда (ЯНАО). Представители магазина «Магнит» заверили, что в скором времени наладят поставку продукта.
Лимит на покупку куриных яиц в гипермаркете «Лента», Ноябрьск
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