19 декабря 2023

В ЯНАО сервисы доставки ввели ограничения на покупку куриных яиц. Скрин

В ЯНАО в гипермаркете «Лента» ввели ограничения на покупку куриных яиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, яица
Жители Ямала не смогут купить больше 3 лотков яиц в сервисе доставки продуктов Фото:
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Сервисы доставки продуктов в ЯНАО добавили лимит на количество лотков с куриными яйцами. Об этом сообщили в telegram-канале «Округ белых ночей».

«На Ямале ввели ограничения на покупку яиц. Гипермаркет „Лента“ не позволяет добавить в заказ больше трех упаковок яиц», — говорится в сообщении. На скринах видно, что во время покупки продуктов появляется надпись, которая оповещает о достижении лимита.

Ранее URA.RU сообщило о пустых полках с куриными яйцами в магазинах Салехарда (ЯНАО). Представители магазина «Магнит» заверили, что в скором времени наладят поставку продукта.

Лимит на покупку куриных яиц в гипермаркете «Лента», Ноябрьск
Лимит на покупку куриных яиц в гипермаркете «Лента», Ноябрьск
Фото:

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Сервисы доставки продуктов в ЯНАО добавили лимит на количество лотков с куриными яйцами. Об этом сообщили в telegram-канале «Округ белых ночей». «На Ямале ввели ограничения на покупку яиц. Гипермаркет „Лента“ не позволяет добавить в заказ больше трех упаковок яиц», — говорится в сообщении. На скринах видно, что во время покупки продуктов появляется надпись, которая оповещает о достижении лимита. Ранее URA.RU сообщило о пустых полках с куриными яйцами в магазинах Салехарда (ЯНАО). Представители магазина «Магнит» заверили, что в скором времени наладят поставку продукта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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