Власти Тюмени изменили способы пополнения карт для пересадочного тарифа в автобусах

Тюменцы смогут пополнить карты для пересадочного тарифа в автобусах со смартфона

Карту можно будет пополнить со смартфона Фото: Ася Бронникова © URA.RU

новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени

Власти Тюмени внесли изменения в способы пополнения общепользовательской транспортной карты, с помощью которой горожане смогут бесплатно совершать проезд с пересадкой на автобусах в течение 60 минут. Мэр города Руслан Кухарук сообщил, что помимо терминалов на остановочных пунктах, внести средства на карту можно с помощью смартфона.

«Доработаны алгоритмы пополнения баланса карты. Это можно сделать не только с помощью терминалов на автобусных остановках, но и с помощью смартфона», — сообщил Кухарук подробности использования транспортной карты. Для пополнения достаточно отсканировать QR-код на карте и через банковское приложение перевести нужную сумму.

Также планируется расширение точек продаж карт. В ближайшее время их можно будет приобрести в МФЦ и ТРИЦ.

Новый тариф в автобусах Тюмени начнет действовать с 1 января 2024 года. Он будет распространен на всех городских маршрутах.