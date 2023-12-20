20 декабря 2023

Власти Тюмени изменили способы пополнения карт для пересадочного тарифа в автобусах

Тюменцы смогут пополнить карты для пересадочного тарифа в автобусах со смартфона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус. Тюмень, автобус, места для пассажиров, места для пожилых
Карту можно будет пополнить со смартфона Фото:
новость из сюжета
Общественный транспорт в Тюмени

Власти Тюмени внесли изменения в способы пополнения общепользовательской транспортной карты, с помощью которой горожане смогут бесплатно совершать проезд с пересадкой на автобусах в течение 60 минут. Мэр города Руслан Кухарук сообщил, что помимо терминалов на остановочных пунктах, внести средства на карту можно с помощью смартфона.

«Доработаны алгоритмы пополнения баланса карты. Это можно сделать не только с помощью терминалов на автобусных остановках, но и с помощью смартфона», — сообщил Кухарук подробности использования транспортной карты. Для пополнения достаточно отсканировать QR-код на карте и через банковское приложение перевести нужную сумму.

Также планируется расширение точек продаж карт. В ближайшее время их можно будет приобрести в МФЦ и ТРИЦ.

Новый тариф в автобусах Тюмени начнет действовать с 1 января 2024 года. Он будет распространен на всех городских маршрутах.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Тюмени внесли изменения в способы пополнения общепользовательской транспортной карты, с помощью которой горожане смогут бесплатно совершать проезд с пересадкой на автобусах в течение 60 минут. Мэр города Руслан Кухарук сообщил, что помимо терминалов на остановочных пунктах, внести средства на карту можно с помощью смартфона. «Доработаны алгоритмы пополнения баланса карты. Это можно сделать не только с помощью терминалов на автобусных остановках, но и с помощью смартфона», — сообщил Кухарук подробности использования транспортной карты. Для пополнения достаточно отсканировать QR-код на карте и через банковское приложение перевести нужную сумму. Также планируется расширение точек продаж карт. В ближайшее время их можно будет приобрести в МФЦ и ТРИЦ. Новый тариф в автобусах Тюмени начнет действовать с 1 января 2024 года. Он будет распространен на всех городских маршрутах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...