Глава Тюмени занял второе место в рейтинге мэров после Сергея Собянина

30 ноября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук занял второе место в рейтинге мэров России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Руслан Кухарук занял второе место в национальном рейтинге мэров, уступив лишь мэру Москвы Сергею Собянину. Информация представлена на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Руслан Кухарук отметился беспроблемным единогласным переизбранием на пост градоначальника. Следует отметить общность оценок экспертов фигуры градоначальника: большинство из них подчеркивают последовательную поддержку Русланом Кухаруком имиджа «народнохозяйственного» мэра. В результате в рассматриваемый период Руслан Кухарук занял вторую позицию в «Национальном рейтинге, первое место у Сергея Собянина», — значится на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Составители рейтинга указывают, что Руслан Кухарук находился на четвертом месте рейтинга в июне—июле 2023 года, в августе он в рейтинге не фигурировал. На первом месте в рейтинге второй год подряд стоит мэр Москвы Сергей Собянин. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» проводит исследование деятельности муниципальных градоначальников совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Руслан Кухарук занял второе место в национальном рейтинге мэров, уступив лишь мэру Москвы Сергею Собянину. Информация представлена на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Руслан Кухарук отметился беспроблемным единогласным переизбранием на пост градоначальника. Следует отметить общность оценок экспертов фигуры градоначальника: большинство из них подчеркивают последовательную поддержку Русланом Кухаруком имиджа «народнохозяйственного» мэра. В результате в рассматриваемый период Руслан Кухарук занял вторую позицию в «Национальном рейтинге, первое место у Сергея Собянина», — значится на сайте Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Составители рейтинга указывают, что Руслан Кухарук находился на четвертом месте рейтинга в июне—июле 2023 года, в августе он в рейтинге не фигурировал. На первом месте в рейтинге второй год подряд стоит мэр Москвы Сергей Собянин. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» проводит исследование деятельности муниципальных градоначальников совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.