21 декабря 2023

В Тюмени в сгоревшем автомобиле обнаружен труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, руль, кабина автомобиля, сгоревший автомобиль
На парковке возле дома из-за пожара пострадали два автомобиля Фото:

В Тюмени утром 22 октября загорелся автомобиль на улице Павла Шарова. По информации областного Управления МЧС, после ликвидации огня спасатели обнаружили в машине труп мужчины.

«В пятом часу утра 22 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре автомобиля в городе Тюмени по улице Павла Шарова, дом 5. Пожарные быстро ликвидировали огонь. В одном из автомобилей был обнаружен погибший мужчина», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Всего в результате происшествия были повреждены два автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара стала вспышка паров топливно-воздушной смеси. В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины.

От огня на парковке пострадало два автомобиля
От огня на парковке пострадало два автомобиля

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В Тюмени утром 22 октября загорелся автомобиль на улице Павла Шарова. По информации областного Управления МЧС, после ликвидации огня спасатели обнаружили в машине труп мужчины. «В пятом часу утра 22 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре автомобиля в городе Тюмени по улице Павла Шарова, дом 5. Пожарные быстро ликвидировали огонь. В одном из автомобилей был обнаружен погибший мужчина», — сообщается в telegram-канале ведомства. Всего в результате происшествия были повреждены два автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара стала вспышка паров топливно-воздушной смеси. В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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