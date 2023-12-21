В Тюмени в сгоревшем автомобиле обнаружен труп. Фото

22 декабря 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

На парковке возле дома из-за пожара пострадали два автомобиля Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Тюмени утром 22 октября загорелся автомобиль на улице Павла Шарова. По информации областного Управления МЧС, после ликвидации огня спасатели обнаружили в машине труп мужчины. «В пятом часу утра 22 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре автомобиля в городе Тюмени по улице Павла Шарова, дом 5. Пожарные быстро ликвидировали огонь. В одном из автомобилей был обнаружен погибший мужчина», — сообщается в telegram-канале ведомства. Всего в результате происшествия были повреждены два автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара стала вспышка паров топливно-воздушной смеси. В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины. От огня на парковке пострадало два автомобиля Telergam-канал МЧС Тюменской области, https://t.me/MCHSTYUMEN72/7540?single

В Тюмени утром 22 октября загорелся автомобиль на улице Павла Шарова. По информации областного Управления МЧС, после ликвидации огня спасатели обнаружили в машине труп мужчины. «В пятом часу утра 22 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре автомобиля в городе Тюмени по улице Павла Шарова, дом 5. Пожарные быстро ликвидировали огонь. В одном из автомобилей был обнаружен погибший мужчина», — сообщается в telegram-канале ведомства. Всего в результате происшествия были повреждены два автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара стала вспышка паров топливно-воздушной смеси. В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины.