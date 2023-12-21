В Тюмени утром 22 октября загорелся автомобиль на улице Павла Шарова. По информации областного Управления МЧС, после ликвидации огня спасатели обнаружили в машине труп мужчины.
«В пятом часу утра 22 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре автомобиля в городе Тюмени по улице Павла Шарова, дом 5. Пожарные быстро ликвидировали огонь. В одном из автомобилей был обнаружен погибший мужчина», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Всего в результате происшествия были повреждены два автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара стала вспышка паров топливно-воздушной смеси. В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.