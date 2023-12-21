21 декабря 2023

На трассе, где курганцам блокировали выезд, решат проблему

© Служба новостей «URA.RU»
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Разворотную петлю попытаются приблизить к населенным пунктам, чтобы сократить дорогу местным (архивное фото) Фото:

В районе курганской деревни Сладкокарасинское и села Восход в 2024 году на федеральной трассе планируется строительство разворотной петли. Это решение поможет местным сократить время на разворот, выезжая из населенных пунктов. Об этом сообщает telegram-канал уполномоченного по правам человека в Курганской области Бориса Шалютина, который отреагировал на обращения жителей.

«Администрацией Мишкинского муниципального округа с ФКУ Упрдор „Южный Урал“ было проведено рабочее совещание по вопросу организации движения на указанной автомобильной дороге. По результатам данного совещания в целях обеспечения безопасности дорожного движения, для осуществления левого разворота ФКУ Упрдор „Южный Урал“ рассматриваются технические решения по строительству разворотной петли с расположением максимально близко к пересечению автомобильной дороги со съездом в д. Сладкокарасинское и с. Восход», — сообщил telegram-канал «УПЧ в Курганской области». Уточняется также, что строить разворотную петлю планируются в первом квартале 2024 года.

По информации telegram-канала омбудсмена, в соответствии с законодательством поворот налево из д. Сладкокарасинское и с. Восход на федеральную трассу в настоящий момент невозможен. Также, по данным УПЧ, самое ближайшее и безопасное место, где водители могут развернуться, находится более чем в 10 километрах от населенных пунктов, рядом с рабочим поселком Мишкино.

Корреспонденту URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал» объяснили, что временный разворот с расширением дорог и обочин невозможен из-за рисков частых аварий. Также дорожники подтвердили, что Упрдор в настоящее время прорабатывает вопрос «приближения» к Восходу и Сладкокарасинскому нового разворота в рамках действующего проекта по расширению трассы до четырех полос. «Вопрос достаточно сложный, поскольку требует согласования не только с надзорными организациями, но и с землепользователями. Начиная со 180 километра и до 190 километра устройство новой разворотной петли невозможно, поскольку четырехполосная трасса уже построена и введена в эксплуатацию после капитального ремонта», — пояснил представитель организации. Также он отметил, что новый разворот рассматривается не на 177 километре автодороги, как предполагает действующий проект, а ближе к 180.

Ранее URA.RU писало, что курганскую трассу планируют расширить до четырех полос к 2025 году. Работы идут в рамках капитального ремонта на участке 151 км — 202 км федеральной трассы «Иртыш». Также сообщалось, что жителям д. Сладкокарасинское и с. Восход был заблокирован выезд на трассу.

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В районе курганской деревни Сладкокарасинское и села Восход в 2024 году на федеральной трассе планируется строительство разворотной петли. Это решение поможет местным сократить время на разворот, выезжая из населенных пунктов. Об этом сообщает telegram-канал уполномоченного по правам человека в Курганской области Бориса Шалютина, который отреагировал на обращения жителей. «Администрацией Мишкинского муниципального округа с ФКУ Упрдор „Южный Урал“ было проведено рабочее совещание по вопросу организации движения на указанной автомобильной дороге. По результатам данного совещания в целях обеспечения безопасности дорожного движения, для осуществления левого разворота ФКУ Упрдор „Южный Урал“ рассматриваются технические решения по строительству разворотной петли с расположением максимально близко к пересечению автомобильной дороги со съездом в д. Сладкокарасинское и с. Восход», — сообщил telegram-канал «УПЧ в Курганской области». Уточняется также, что строить разворотную петлю планируются в первом квартале 2024 года. По информации telegram-канала омбудсмена, в соответствии с законодательством поворот налево из д. Сладкокарасинское и с. Восход на федеральную трассу в настоящий момент невозможен. Также, по данным УПЧ, самое ближайшее и безопасное место, где водители могут развернуться, находится более чем в 10 километрах от населенных пунктов, рядом с рабочим поселком Мишкино. Корреспонденту URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал» объяснили, что временный разворот с расширением дорог и обочин невозможен из-за рисков частых аварий. Также дорожники подтвердили, что Упрдор в настоящее время прорабатывает вопрос «приближения» к Восходу и Сладкокарасинскому нового разворота в рамках действующего проекта по расширению трассы до четырех полос. «Вопрос достаточно сложный, поскольку требует согласования не только с надзорными организациями, но и с землепользователями. Начиная со 180 километра и до 190 километра устройство новой разворотной петли невозможно, поскольку четырехполосная трасса уже построена и введена в эксплуатацию после капитального ремонта», — пояснил представитель организации. Также он отметил, что новый разворот рассматривается не на 177 километре автодороги, как предполагает действующий проект, а ближе к 180. Ранее URA.RU писало, что курганскую трассу планируют расширить до четырех полос к 2025 году. Работы идут в рамках капитального ремонта на участке 151 км — 202 км федеральной трассы «Иртыш». Также сообщалось, что жителям д. Сладкокарасинское и с. Восход был заблокирован выезд на трассу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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