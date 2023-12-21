21 декабря 2023

Тюменцы вновь пожаловались на качество воды

Тюменцы вновь пожаловались на качесвто воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
Местные попросили властей обратить внимание на эту проблему Фото:

Жители Тюмени в социальных сетях вновь начали жаловаться на качество воды. Местные попросили властей обратить внимание на эту проблему. Об этом они написала в соцсети «ВКонтакте».

«Объясните, почему у нас с каждым годом ухудшается качество воды? И что власти делают для улучшения ситуации?» — задалась вопросами одна из местных жительниц. Комментарий тюменки оценили пять пользователей.

В тюменском Росводоканале ответили, что вода, которая подается в городе, соответствует нормативам качества. Более того, специалисты реконструируют водоочистные сооружения с применением наилучших технологий. В случае, если из крана течет грязная вода, тюменцам рекомендуют обратиться в УК или в Росводоканал. «На Велижанских ВОС реконструкция завершена в 2021 году, однако работы, нацеленные на совершенствование процесса водоочистки продолжаются. Вторичное загрязнение воды, как правило, происходит на внутренних сетях», — добавили в компании.

Ранее тюменцы уже жаловались на неприятный запах воды. По словам местных, жидкость пахнет хлоркой сразу в нескольких микрорайонах города.

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Жители Тюмени в социальных сетях вновь начали жаловаться на качество воды. Местные попросили властей обратить внимание на эту проблему. Об этом они написала в соцсети «ВКонтакте». «Объясните, почему у нас с каждым годом ухудшается качество воды? И что власти делают для улучшения ситуации?» — задалась вопросами одна из местных жительниц. Комментарий тюменки оценили пять пользователей. В тюменском Росводоканале ответили, что вода, которая подается в городе, соответствует нормативам качества. Более того, специалисты реконструируют водоочистные сооружения с применением наилучших технологий. В случае, если из крана течет грязная вода, тюменцам рекомендуют обратиться в УК или в Росводоканал. «На Велижанских ВОС реконструкция завершена в 2021 году, однако работы, нацеленные на совершенствование процесса водоочистки продолжаются. Вторичное загрязнение воды, как правило, происходит на внутренних сетях», — добавили в компании. Ранее тюменцы уже жаловались на неприятный запах воды. По словам местных, жидкость пахнет хлоркой сразу в нескольких микрорайонах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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