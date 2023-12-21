Тюменцы вновь пожаловались на качество воды

Жители Тюмени в социальных сетях вновь начали жаловаться на качество воды. Местные попросили властей обратить внимание на эту проблему. Об этом они написала в соцсети «ВКонтакте».
«Объясните, почему у нас с каждым годом ухудшается качество воды? И что власти делают для улучшения ситуации?» — задалась вопросами одна из местных жительниц. Комментарий тюменки оценили пять пользователей.
В тюменском Росводоканале ответили, что вода, которая подается в городе, соответствует нормативам качества. Более того, специалисты реконструируют водоочистные сооружения с применением наилучших технологий. В случае, если из крана течет грязная вода, тюменцам рекомендуют обратиться в УК или в Росводоканал. «На Велижанских ВОС реконструкция завершена в 2021 году, однако работы, нацеленные на совершенствование процесса водоочистки продолжаются. Вторичное загрязнение воды, как правило, происходит на внутренних сетях», — добавили в компании.
Ранее тюменцы уже жаловались на неприятный запах воды. По словам местных, жидкость пахнет хлоркой сразу в нескольких микрорайонах города.
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