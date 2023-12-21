Тюменцы вновь пожаловались на качество воды

Тюменцы вновь пожаловались на качесвто воды

22 декабря 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Местные попросили властей обратить внимание на эту проблему Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители Тюмени в социальных сетях вновь начали жаловаться на качество воды. Местные попросили властей обратить внимание на эту проблему. Об этом они написала в соцсети «ВКонтакте». «Объясните, почему у нас с каждым годом ухудшается качество воды? И что власти делают для улучшения ситуации?» — задалась вопросами одна из местных жительниц. Комментарий тюменки оценили пять пользователей. В тюменском Росводоканале ответили, что вода, которая подается в городе, соответствует нормативам качества. Более того, специалисты реконструируют водоочистные сооружения с применением наилучших технологий. В случае, если из крана течет грязная вода, тюменцам рекомендуют обратиться в УК или в Росводоканал. «На Велижанских ВОС реконструкция завершена в 2021 году, однако работы, нацеленные на совершенствование процесса водоочистки продолжаются. Вторичное загрязнение воды, как правило, происходит на внутренних сетях», — добавили в компании. Ранее тюменцы уже жаловались на неприятный запах воды. По словам местных, жидкость пахнет хлоркой сразу в нескольких микрорайонах города.

Жители Тюмени в социальных сетях вновь начали жаловаться на качество воды. Местные попросили властей обратить внимание на эту проблему. Об этом они написала в соцсети «ВКонтакте». «Объясните, почему у нас с каждым годом ухудшается качество воды? И что власти делают для улучшения ситуации?» — задалась вопросами одна из местных жительниц. Комментарий тюменки оценили пять пользователей. В тюменском Росводоканале ответили, что вода, которая подается в городе, соответствует нормативам качества. Более того, специалисты реконструируют водоочистные сооружения с применением наилучших технологий. В случае, если из крана течет грязная вода, тюменцам рекомендуют обратиться в УК или в Росводоканал. «На Велижанских ВОС реконструкция завершена в 2021 году, однако работы, нацеленные на совершенствование процесса водоочистки продолжаются. Вторичное загрязнение воды, как правило, происходит на внутренних сетях», — добавили в компании. Ранее тюменцы уже жаловались на неприятный запах воды. По словам местных, жидкость пахнет хлоркой сразу в нескольких микрорайонах города.