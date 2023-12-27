Мэр Кургана Елена Ситникова вручила подарки семьям бойцов, погибших в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава администрации Кургана Елена Ситникова в преддверии Нового года навестила семьи участников СВО, героически погибших на фронте. В ходе своего визита она вручила родным бойцов подарки. Об этом сообщается в telegram-канале мэра.

«Сегодня навестили семьи бойцов, героически погибших в ходе специальной военной операции. Накануне Нового года особенно важно поделиться теплом, поддержать родных и близких тех, кто отдал жизнь за нашу Родину. Вручили родным героев подарки, пожелали крепкого здоровья, сил и терпения, постарались создать новогоднее настроение накануне доброго волшебного праздника», — написала Ситникова.

Мэр Кургана посетила семьи бойцов Максима Швеца, Ивана Русакова и Андрея Шамшурова, которые за свои подвиги на фронте были посмертно награждены орденом Мужества. Ситникова отметила, что «пока есть такие воины, то нашу страну не победить». Также глава города добавила, что мэрия совместно с предприятиями и бизнес-сообществом продолжит оказывать поддержку семьям бойцов.

Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана Ситникова привезла подарки семьям погибших участников спецоперации. Визит был приурочен ко Дню народного единства.

Глава Кургана Елена Ситникова навестила семьи бойцов, погибших в зоне СВО Фото: telegram-канал Елены Ситниковой

В преддверии Нового года мэр вручила подарки семьям героев Фото: telegram-канал Елены Ситниковой

Мэр Ситникова отметила, что погибшие бойцы являются настоящими воинами и гордостью их родных Фото: telegram-канал Елены Ситниковой