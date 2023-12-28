В Тюменской области продолжился рост цен на яйца

29 декабря 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

За неделю стоимость десятка яиц выросла на 1,5% Фото: Илья Московец © URA.RU Стоимость десятка яиц в Тюменской области за неделю с 19 по 25 декабря составила 120,46 рубля. По данным аналитиков Росстата, неделей ранее этот показатель был на уровне 119,09 рубля. «Средняя стоимость десятка куриных яиц в Тюменской области на 25 декабря составила 120,94 рубля. На 18 декабря зафиксирована цена — 119,09 рубля», — следует из статистики ведомства. Рост составил 1,5%. При этом в Тюмени уровень цен оказался стабильным. Две недели подряд стоимость десятка яиц зафиксирована на уровне 119,79 рубля. Самые дешевые яйца продают в Тобольске. Там за последнюю неделю их средняя цена составила — 118,27 рубля. Самые дорогие яйца покупают жители Ишима — 125,76 рубля за десяток. В магазине сети «Магнит» в Ишиме три десятка яиц в начале декабря продавались со скидкой за 509 рублей. Жители разместили в соцсети фото акционных яиц и их ценника. Тюменские птицефабрики пообещали снизить цену на яйца до 100 рублей за десяток для стабилизации цен на продукт в регионе. Позднее в супермаркетах области появились яйца стоимостью меньше ста рублей за десяток. Вся продукция — от местных птицефабрик: «Боровская» и «Пышминская».

Стоимость десятка яиц в Тюменской области за неделю с 19 по 25 декабря составила 120,46 рубля. По данным аналитиков Росстата, неделей ранее этот показатель был на уровне 119,09 рубля. «Средняя стоимость десятка куриных яиц в Тюменской области на 25 декабря составила 120,94 рубля. На 18 декабря зафиксирована цена — 119,09 рубля», — следует из статистики ведомства. Рост составил 1,5%. При этом в Тюмени уровень цен оказался стабильным. Две недели подряд стоимость десятка яиц зафиксирована на уровне 119,79 рубля. Самые дешевые яйца продают в Тобольске. Там за последнюю неделю их средняя цена составила — 118,27 рубля. Самые дорогие яйца покупают жители Ишима — 125,76 рубля за десяток. В магазине сети «Магнит» в Ишиме три десятка яиц в начале декабря продавались со скидкой за 509 рублей. Жители разместили в соцсети фото акционных яиц и их ценника. Тюменские птицефабрики пообещали снизить цену на яйца до 100 рублей за десяток для стабилизации цен на продукт в регионе. Позднее в супермаркетах области появились яйца стоимостью меньше ста рублей за десяток. Вся продукция — от местных птицефабрик: «Боровская» и «Пышминская».