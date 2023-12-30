Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП в 2023 году до 3,5%

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Марафон Новые знания, второй день. Москва, решетников максим
Максим Решетников заявил о способности экономики РФ приспосабливаться к любым шокам Фото:

Министерство экономики и развития России улучшило свою оценку по уровню ВВП в 2023 году. Согласно прогнозам, показатель достигнет 3,5%, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

По словам главы Минэкономразвития, оценки ВВП за 2021 и 2022 годы достаточно положительные, согласно данным Росстата. «В результате ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза», — заявил Максим Решетников. Он отметил, что такие прогнозы подтверждают способность страны адаптироваться к любым внешним раздражителям.

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Министерство экономики и развития России улучшило свою оценку по уровню ВВП в 2023 году. Согласно прогнозам, показатель достигнет 3,5%, сообщил глава ведомства Максим Решетников. По словам главы Минэкономразвития, оценки ВВП за 2021 и 2022 годы достаточно положительные, согласно данным Росстата. «В результате ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза», — заявил Максим Решетников. Он отметил, что такие прогнозы подтверждают способность страны адаптироваться к любым внешним раздражителям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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