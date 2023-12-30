Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП в 2023 году до 3,5%

Максим Решетников заявил о способности экономики РФ приспосабливаться к любым шокам
Министерство экономики и развития России улучшило свою оценку по уровню ВВП в 2023 году. Согласно прогнозам, показатель достигнет 3,5%, сообщил глава ведомства Максим Решетников.
По словам главы Минэкономразвития, оценки ВВП за 2021 и 2022 годы достаточно положительные, согласно данным Росстата. «В результате ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза», — заявил Максим Решетников. Он отметил, что такие прогнозы подтверждают способность страны адаптироваться к любым внешним раздражителям.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.