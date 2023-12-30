В Тюменской области родились дети с неизвестным полом

31 декабря 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Дети с неопределенным полом рождаются из-за мутации ряда генов, заявили в департаменте Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области в этом году родились шесть детей с неопределенным полом. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», — рассказали в департаменте журналисту 72.RU. Причинами рождения детей с таким нарушением, как правило, являются мутации ряда генов, которые вовлечены в процесс закладки половых желез. Журналисты уточнили, что в прошлом году родилось трое детей с таким диагнозом. Ранее региональный Роспотребнадзор составил список районов, в которых чаще всего рождаются дети с врожденными пороками развития. Наибольшее количество младенцев со смертельно опасными патологиями наблюдается в Бердюжском, Вагайском и Сорокинском районах. При этом в департаменте ранее отмечали, что наиболее распространенная патология связана с сердечно-сосудистой системой.

В Тюменской области в этом году родились шесть детей с неопределенным полом. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», — рассказали в департаменте журналисту 72.RU. Причинами рождения детей с таким нарушением, как правило, являются мутации ряда генов, которые вовлечены в процесс закладки половых желез. Журналисты уточнили, что в прошлом году родилось трое детей с таким диагнозом. Ранее региональный Роспотребнадзор составил список районов, в которых чаще всего рождаются дети с врожденными пороками развития. Наибольшее количество младенцев со смертельно опасными патологиями наблюдается в Бердюжском, Вагайском и Сорокинском районах. При этом в департаменте ранее отмечали, что наиболее распространенная патология связана с сердечно-сосудистой системой.