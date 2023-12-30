30 декабря 2023
29 декабря 2023

В Тюменской области родились дети с неизвестным полом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети с неопределенным полом рождаются из-за мутации ряда генов, заявили в департаменте Фото:

В Тюменской области в этом году родились шесть детей с неопределенным полом. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», — рассказали в департаменте журналисту 72.RU. Причинами рождения детей с таким нарушением, как правило, являются мутации ряда генов, которые вовлечены в процесс закладки половых желез. Журналисты уточнили, что в прошлом году родилось трое детей с таким диагнозом.

Ранее региональный Роспотребнадзор составил список районов, в которых чаще всего рождаются дети с врожденными пороками развития. Наибольшее количество младенцев со смертельно опасными патологиями наблюдается в Бердюжском, Вагайском и Сорокинском районах. При этом в департаменте ранее отмечали, что наиболее распространенная патология связана с сердечно-сосудистой системой.

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В Тюменской области в этом году родились шесть детей с неопределенным полом. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», — рассказали в департаменте журналисту 72.RU. Причинами рождения детей с таким нарушением, как правило, являются мутации ряда генов, которые вовлечены в процесс закладки половых желез. Журналисты уточнили, что в прошлом году родилось трое детей с таким диагнозом. Ранее региональный Роспотребнадзор составил список районов, в которых чаще всего рождаются дети с врожденными пороками развития. Наибольшее количество младенцев со смертельно опасными патологиями наблюдается в Бердюжском, Вагайском и Сорокинском районах. При этом в департаменте ранее отмечали, что наиболее распространенная патология связана с сердечно-сосудистой системой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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