В Тюменской области родились дети с неизвестным полом

В Тюменской области в этом году родились шесть детей с неопределенным полом. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«Это редкая генетическая мутация, при которой наружные и внутренние половые органы человека не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу», — рассказали в департаменте журналисту 72.RU. Причинами рождения детей с таким нарушением, как правило, являются мутации ряда генов, которые вовлечены в процесс закладки половых желез. Журналисты уточнили, что в прошлом году родилось трое детей с таким диагнозом.
Ранее региональный Роспотребнадзор составил список районов, в которых чаще всего рождаются дети с врожденными пороками развития. Наибольшее количество младенцев со смертельно опасными патологиями наблюдается в Бердюжском, Вагайском и Сорокинском районах. При этом в департаменте ранее отмечали, что наиболее распространенная патология связана с сердечно-сосудистой системой.
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