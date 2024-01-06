iDNES: главный страх Украины и Запада начал сбываться

iDNES: Запад и Украина столкнулись с упадком сил в конфликте с РФ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Украина во главе с Владимиром Зеленским теряет силы на поле боя Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главный страх Украины и Запада перед упадком сил в конфликте с Россией начал сбываться. Об этом написали в чешском издании iDNES.

«То, чего так боялась Украина и Запад, началось. После обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил», — заявил обозреватель издания Маттиас Мюллер.

Об ослаблении Киева уже неоднократно говорили в зарубежной прессе. Так немецкий журналист Юлиан Репке заявлял, что украинская армия стремительно теряет своих лучших бойцов на поле боя, передает «Утро.ру». Кроме того, стало известно о значительном сокращении военной помощи Украине. По мнению политолога Вадима Карасева, США вовсе намереваются выйти «из авантюры» с Киевом, сообщает Pravda.Ru.

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Главный страх Украины и Запада перед упадком сил в конфликте с Россией начал сбываться. Об этом написали в чешском издании iDNES. «То, чего так боялась Украина и Запад, началось. После обнадеживающих первоначальных результатов украинской обороны наступил упадок сил», — заявил обозреватель издания Маттиас Мюллер. Об ослаблении Киева уже неоднократно говорили в зарубежной прессе. Так немецкий журналист Юлиан Репке заявлял, что украинская армия стремительно теряет своих лучших бойцов на поле боя, передает «Утро.ру». Кроме того, стало известно о значительном сокращении военной помощи Украине. По мнению политолога Вадима Карасева, США вовсе намереваются выйти «из авантюры» с Киевом, сообщает Pravda.Ru.
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