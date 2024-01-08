08 января 2024

В ЯНАО открылся новый эко-комплекс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эко-пространство Дивий Камень. Сухой Лог, кемпинг, дивий камень, глэмпинг
Новый эко-комплекс в ЯНАО открылся благодаря поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Фото:

Предприниматель из ЯНАО Геннадий Казаков создал новый эко-комплекс VЕКША в Муравленко (ЯНАО). Об этом рассказала глава города Елена Молдован.

«Экологично и гармонично — рифма сложилась мгновенно, когда увидела результаты труда предпринимателя Геннадия Казакова. С любовью к природе и заботой о комфорте клиентов Геннадий с нуля организовал, создал, построил и оживил новый эко-комплекс VЕКША», — написала Молдован в своем telegram-канале.

Предприниматель построил комплекс с помощью Фонда поддержки развития малого и среднего предпринимательства. По его словам, главная цель создания проекта — раскрытие привлекательности внутреннего туризма.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о планах по созданию на Полярном Урале туристического кластера. Он будет включать в себя горнолыжный курорт, экологические и этнические маршруты.

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Предприниматель из ЯНАО Геннадий Казаков создал новый эко-комплекс VЕКША в Муравленко (ЯНАО). Об этом рассказала глава города Елена Молдован. «Экологично и гармонично — рифма сложилась мгновенно, когда увидела результаты труда предпринимателя Геннадия Казакова. С любовью к природе и заботой о комфорте клиентов Геннадий с нуля организовал, создал, построил и оживил новый эко-комплекс VЕКША», — написала Молдован в своем telegram-канале. Предприниматель построил комплекс с помощью Фонда поддержки развития малого и среднего предпринимательства. По его словам, главная цель создания проекта — раскрытие привлекательности внутреннего туризма. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о планах по созданию на Полярном Урале туристического кластера. Он будет включать в себя горнолыжный курорт, экологические и этнические маршруты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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