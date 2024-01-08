В ЯНАО открылся новый эко-комплекс. Фото

09 января 2024 в 22:43 Размер текста - 17 +

Новый эко-комплекс в ЯНАО открылся благодаря поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства Фото: Размик Закарян © URA.RU Предприниматель из ЯНАО Геннадий Казаков создал новый эко-комплекс VЕКША в Муравленко (ЯНАО). Об этом рассказала глава города Елена Молдован. «Экологично и гармонично — рифма сложилась мгновенно, когда увидела результаты труда предпринимателя Геннадия Казакова. С любовью к природе и заботой о комфорте клиентов Геннадий с нуля организовал, создал, построил и оживил новый эко-комплекс VЕКША», — написала Молдован в своем telegram-канале. Предприниматель построил комплекс с помощью Фонда поддержки развития малого и среднего предпринимательства. По его словам, главная цель создания проекта — раскрытие привлекательности внутреннего туризма. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о планах по созданию на Полярном Урале туристического кластера. Он будет включать в себя горнолыжный курорт, экологические и этнические маршруты. Фото: Елена Молдован Фото: Елена Молдован Фото: Елена Молдован

Предприниматель из ЯНАО Геннадий Казаков создал новый эко-комплекс VЕКША в Муравленко (ЯНАО). Об этом рассказала глава города Елена Молдован. «Экологично и гармонично — рифма сложилась мгновенно, когда увидела результаты труда предпринимателя Геннадия Казакова. С любовью к природе и заботой о комфорте клиентов Геннадий с нуля организовал, создал, построил и оживил новый эко-комплекс VЕКША», — написала Молдован в своем telegram-канале. Предприниматель построил комплекс с помощью Фонда поддержки развития малого и среднего предпринимательства. По его словам, главная цель создания проекта — раскрытие привлекательности внутреннего туризма. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о планах по созданию на Полярном Урале туристического кластера. Он будет включать в себя горнолыжный курорт, экологические и этнические маршруты.