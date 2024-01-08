Предприниматель из ЯНАО Геннадий Казаков создал новый эко-комплекс VЕКША в Муравленко (ЯНАО). Об этом рассказала глава города Елена Молдован.
«Экологично и гармонично — рифма сложилась мгновенно, когда увидела результаты труда предпринимателя Геннадия Казакова. С любовью к природе и заботой о комфорте клиентов Геннадий с нуля организовал, создал, построил и оживил новый эко-комплекс VЕКША», — написала Молдован в своем telegram-канале.
Предприниматель построил комплекс с помощью Фонда поддержки развития малого и среднего предпринимательства. По его словам, главная цель создания проекта — раскрытие привлекательности внутреннего туризма.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на Петербургском международном экономическом форуме сообщил о планах по созданию на Полярном Урале туристического кластера. Он будет включать в себя горнолыжный курорт, экологические и этнические маршруты.
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