Стала известна причина смерти Юрия Соломина

Mash: смерть Юрия Соломина связана с почечной недостаточностью
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Причина смерти Юрия Соломина заключается в почечной недостаточности, пишет Mash Фото:

Худрук Малого театра Юрий Соломин скончался от осложнений, вызванных почечной недостаточностью, которая появилась после перенесенного им инсульта. Народный артист скончался в возрасте 88 лет.

«Предварительная причина смерти Юрия Соломина — почечная недостаточность», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что данный недуг стал результатом перенесенного им инсульта, который поразил височную область и привел к множественным кровоизлияниям в мозг.

Соломина госпитализировали в реанимацию после потери сознания. В отделении реанимации его состояние стабилизировалось, однако он слабо ориентировался в пространстве и был лишен возможности говорить. Помимо этого, самочувствие актера продолжало ухудшаться вследствие гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза, передали в telegram-канале.

Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. Он являлся художественным руководителем Малого театра и носил звание народного артиста. Информацию об этом сообщила его внучка.

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Худрук Малого театра Юрий Соломин скончался от осложнений, вызванных почечной недостаточностью, которая появилась после перенесенного им инсульта. Народный артист скончался в возрасте 88 лет. «Предварительная причина смерти Юрия Соломина — почечная недостаточность», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что данный недуг стал результатом перенесенного им инсульта, который поразил височную область и привел к множественным кровоизлияниям в мозг. Соломина госпитализировали в реанимацию после потери сознания. В отделении реанимации его состояние стабилизировалось, однако он слабо ориентировался в пространстве и был лишен возможности говорить. Помимо этого, самочувствие актера продолжало ухудшаться вследствие гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза, передали в telegram-канале. Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. Он являлся художественным руководителем Малого театра и носил звание народного артиста. Информацию об этом сообщила его внучка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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