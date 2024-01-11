Стала известна причина смерти Юрия Соломина

Худрук Малого театра Юрий Соломин скончался от осложнений, вызванных почечной недостаточностью, которая появилась после перенесенного им инсульта. Народный артист скончался в возрасте 88 лет.
«Предварительная причина смерти Юрия Соломина — почечная недостаточность», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что данный недуг стал результатом перенесенного им инсульта, который поразил височную область и привел к множественным кровоизлияниям в мозг.
Соломина госпитализировали в реанимацию после потери сознания. В отделении реанимации его состояние стабилизировалось, однако он слабо ориентировался в пространстве и был лишен возможности говорить. Помимо этого, самочувствие актера продолжало ухудшаться вследствие гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза, передали в telegram-канале.
Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. Он являлся художественным руководителем Малого театра и носил звание народного артиста. Информацию об этом сообщила его внучка.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.