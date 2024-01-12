Американский военный вертолет рухнул в океан возле Калифорнии

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Шесть членов экипажа вертолета доставлены на берег Фото:

В Тихий океан у берегов Калифорнии во время учений рухнул вертолет ВМС США MH-60R Seahawk. Об этом сообщает Associated Press.

«Вертолет ВМС США <…> упал в Тихий океан у берегов штата Калифорния во время учений», — заявили в агентстве. Отмечается, что шесть членов экипажа доставлены на берег, им оказывается медицинская помощь. Также на воде дежурил спасательный катер ввиду характера проводимых учений.

Вертолет MH-60R Seahawk — это палубное противолодочное воздушное судно. Оно разработано для ведения борьбы с подводными и надводными вражескими кораблями и для выполнения второстепенных задач. Например, ретрансляция связи, доставка припасов с берега на корабль и обратно и поисково-спасательные работы.

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В Тихий океан у берегов Калифорнии во время учений рухнул вертолет ВМС США MH-60R Seahawk. Об этом сообщает Associated Press. «Вертолет ВМС США <…> упал в Тихий океан у берегов штата Калифорния во время учений», — заявили в агентстве. Отмечается, что шесть членов экипажа доставлены на берег, им оказывается медицинская помощь. Также на воде дежурил спасательный катер ввиду характера проводимых учений. Вертолет MH-60R Seahawk — это палубное противолодочное воздушное судно. Оно разработано для ведения борьбы с подводными и надводными вражескими кораблями и для выполнения второстепенных задач. Например, ретрансляция связи, доставка припасов с берега на корабль и обратно и поисково-спасательные работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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