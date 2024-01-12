Американский военный вертолет рухнул в океан возле Калифорнии

12 января 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Шесть членов экипажа вертолета доставлены на берег Фото: miliman/pickupimage.com В Тихий океан у берегов Калифорнии во время учений рухнул вертолет ВМС США MH-60R Seahawk. Об этом сообщает Associated Press. «Вертолет ВМС США <…> упал в Тихий океан у берегов штата Калифорния во время учений», — заявили в агентстве. Отмечается, что шесть членов экипажа доставлены на берег, им оказывается медицинская помощь. Также на воде дежурил спасательный катер ввиду характера проводимых учений. Вертолет MH-60R Seahawk — это палубное противолодочное воздушное судно. Оно разработано для ведения борьбы с подводными и надводными вражескими кораблями и для выполнения второстепенных задач. Например, ретрансляция связи, доставка припасов с берега на корабль и обратно и поисково-спасательные работы.

В Тихий океан у берегов Калифорнии во время учений рухнул вертолет ВМС США MH-60R Seahawk. Об этом сообщает Associated Press. «Вертолет ВМС США <…> упал в Тихий океан у берегов штата Калифорния во время учений», — заявили в агентстве. Отмечается, что шесть членов экипажа доставлены на берег, им оказывается медицинская помощь. Также на воде дежурил спасательный катер ввиду характера проводимых учений. Вертолет MH-60R Seahawk — это палубное противолодочное воздушное судно. Оно разработано для ведения борьбы с подводными и надводными вражескими кораблями и для выполнения второстепенных задач. Например, ретрансляция связи, доставка припасов с берега на корабль и обратно и поисково-спасательные работы.