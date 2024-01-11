11 января 2024

Тюменцы массово скупают билеты на фестиваль косплея

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, косплей
Тюмень в конце января превратится в столицу косплея Фото:

В Тюмени раскупили самые дорогие билеты на фестиваль косплея (переодевание в героев видеоигр, кино, литературы, манги и аниме) и молодежной культуры. Такие данные представлены на сайтах, продающих билеты на мероприятие.

«Полностью выкуплены все места в партер, нет ни одного свободного. Также уже нельзя купить билеты на места возле сцены», — такая информация появилась на сайте-агрегаторе продаж билетов.

Фестиваль пройдет в конце января. Ранее URA.RU писало, что тюменцы раскупили самые дорогие места на концерты певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и певицы Лолиты.

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В Тюмени раскупили самые дорогие билеты на фестиваль косплея (переодевание в героев видеоигр, кино, литературы, манги и аниме) и молодежной культуры. Такие данные представлены на сайтах, продающих билеты на мероприятие. «Полностью выкуплены все места в партер, нет ни одного свободного. Также уже нельзя купить билеты на места возле сцены», — такая информация появилась на сайте-агрегаторе продаж билетов. Фестиваль пройдет в конце января. Ранее URA.RU писало, что тюменцы раскупили самые дорогие места на концерты певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и певицы Лолиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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