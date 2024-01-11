Тюменцы массово скупают билеты на фестиваль косплея

Тюмень в конце января превратится в столицу косплея
В Тюмени раскупили самые дорогие билеты на фестиваль косплея (переодевание в героев видеоигр, кино, литературы, манги и аниме) и молодежной культуры. Такие данные представлены на сайтах, продающих билеты на мероприятие.
«Полностью выкуплены все места в партер, нет ни одного свободного. Также уже нельзя купить билеты на места возле сцены», — такая информация появилась на сайте-агрегаторе продаж билетов.
Фестиваль пройдет в конце января. Ранее URA.RU писало, что тюменцы раскупили самые дорогие места на концерты певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и певицы Лолиты.
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