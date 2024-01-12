В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду
Жителей Тюменской области 14 января ждет снег, метель и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-канале областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности «Оповещения 72».
«Внимание: 14 января прогнозируется снег, метель. Ветер 6-11 м/с, возможны порывы до 20 метров в секунду», — сообщается в telegram-канале ведомства.
На территории области днем температура воздуха составит от -13 до -26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -31 градуса.
О сильном ветре и метели спасатели предупреждали жителей региона 10 января. Прогнозировались порывы до 17 м/с.
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