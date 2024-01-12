12 января 2024

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
Ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду Фото:

Жителей Тюменской области 14 января ждет снег, метель и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-канале областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности «Оповещения 72».

«Внимание: 14 января прогнозируется снег, метель. Ветер 6-11 м/с, возможны порывы до 20 метров в секунду», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На территории области днем температура воздуха составит от -13 до -26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -31 градуса.

О сильном ветре и метели спасатели предупреждали жителей региона 10 января. Прогнозировались порывы до 17 м/с.

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Жителей Тюменской области 14 января ждет снег, метель и штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в telegram-канале областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности «Оповещения 72». «Внимание: 14 января прогнозируется снег, метель. Ветер 6-11 м/с, возможны порывы до 20 метров в секунду», — сообщается в telegram-канале ведомства. На территории области днем температура воздуха составит от -13 до -26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -31 градуса. О сильном ветре и метели спасатели предупреждали жителей региона 10 января. Прогнозировались порывы до 17 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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