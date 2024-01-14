14 января 2024
13 января 2024

В ЯНАО простились с добровольцем СВО. Фото

Боец из Лабытнанги Евгений Миняков погиб на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, гвоздики, траурная церемония, прощание с погибшим в сво
Бойца похоронят на Новом кладбище Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боец из Лабытнанги (ЯНАО) Евгений Миняков погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Глава города Лабытнанги Марина Трескова выражает соболезнования родным и близким Евгения Минякова. Светлая память Герою», — приводит слова Тресковой официальная страница администрации города «ВКонтакте».

Военнослужащий был уроженцем Харьковской области и пошел на СВО добровольцем. Бойца похоронят на Новом кладбище города Лабытнанги.

Доброволец из Лабытнанги Евгений Миняков
Доброволец из Лабытнанги Евгений Миняков
Фото:

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Боец из Лабытнанги (ЯНАО) Евгений Миняков погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Глава города Лабытнанги Марина Трескова выражает соболезнования родным и близким Евгения Минякова. Светлая память Герою», — приводит слова Тресковой официальная страница администрации города «ВКонтакте». Военнослужащий был уроженцем Харьковской области и пошел на СВО добровольцем. Бойца похоронят на Новом кладбище города Лабытнанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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