Бойца похоронят на Новом кладбище
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Боец из Лабытнанги (ЯНАО) Евгений Миняков погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Глава города Лабытнанги Марина Трескова выражает соболезнования родным и близким Евгения Минякова. Светлая память Герою», — приводит слова Тресковой официальная страница администрации города «ВКонтакте».
Военнослужащий был уроженцем Харьковской области и пошел на СВО добровольцем. Бойца похоронят на Новом кладбище города Лабытнанги.
Доброволец из Лабытнанги Евгений Миняков
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