15 января 2024

Генпрокуратура попросила взыскать активы «Рольфа» в пользу государства

© Служба новостей «URA.RU»
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Генпрокуратура РФ захотела взыскать активы автодилера «Рольф» Фото:

Суд в Петербурге зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«Истец попросил суд обратить в доход государства все акции компании „Рольф“ и ее „дочек“ как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», — передает информацию суда «Интерфакс». Речь идет о принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Петербург».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передачи акции автомобильного дилера ООО «Рольф». Основатель «Рольф» Сергей Петров назвал передачу акций «правовым беспределом». Позже стало известно, что гендиректором компании стал Алексей Гуляев, который ранее занимал руководящую должность в автоторговой компании «Авилон».

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Суд в Петербурге зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. «Истец попросил суд обратить в доход государства все акции компании „Рольф“ и ее „дочек“ как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», — передает информацию суда «Интерфакс». Речь идет о принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Петербург». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передачи акции автомобильного дилера ООО «Рольф». Основатель «Рольф» Сергей Петров назвал передачу акций «правовым беспределом». Позже стало известно, что гендиректором компании стал Алексей Гуляев, который ранее занимал руководящую должность в автоторговой компании «Авилон».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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