Генпрокуратура попросила взыскать активы «Рольфа» в пользу государства

16 января 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура РФ захотела взыскать активы автодилера «Рольф» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд в Петербурге зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. «Истец попросил суд обратить в доход государства все акции компании „Рольф“ и ее „дочек“ как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», — передает информацию суда «Интерфакс». Речь идет о принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Петербург». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передачи акции автомобильного дилера ООО «Рольф». Основатель «Рольф» Сергей Петров назвал передачу акций «правовым беспределом». Позже стало известно, что гендиректором компании стал Алексей Гуляев, который ранее занимал руководящую должность в автоторговой компании «Авилон».

Суд в Петербурге зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к автодилеру «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. «Истец попросил суд обратить в доход государства все акции компании „Рольф“ и ее „дочек“ как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», — передает информацию суда «Интерфакс». Речь идет о принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Петербург». Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передачи акции автомобильного дилера ООО «Рольф». Основатель «Рольф» Сергей Петров назвал передачу акций «правовым беспределом». Позже стало известно, что гендиректором компании стал Алексей Гуляев, который ранее занимал руководящую должность в автоторговой компании «Авилон».