15 января 2024

В Ноябрьске медики спасли малыша, проглотившего магнитный конструктор

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
Хирург из Ноябрьска экстренно прооперировал 2-летнего мальчика Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) хирурги спасли двухлетнего мальчика, проглотившего магнитные шарики от конструктора. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Двухлетний мальчик поступил в Ноябрьскую городскую больницу с подозрением на коронавирус. Врачи отправили малыша на рентген, где в ходе обследования нашли шарики от магнитного конструктора. В срочном порядке детский хирург Александр Кокоталкин провел операцию», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Ямал. Официально».

Шарики, сцепившись между собой, создали серьезную угрозу для жизни ребенка. Часть цепочки осталась в желудке, а часть спустилась в кишечник. Благодаря экстренно проведенной операции, хирургам удалось извлечь 17 шариков от магнитного конструктора, а после зашить отверстия, проделанные ими в кишечнике мальчика.

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В Ноябрьске (ЯНАО) хирурги спасли двухлетнего мальчика, проглотившего магнитные шарики от конструктора. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Двухлетний мальчик поступил в Ноябрьскую городскую больницу с подозрением на коронавирус. Врачи отправили малыша на рентген, где в ходе обследования нашли шарики от магнитного конструктора. В срочном порядке детский хирург Александр Кокоталкин провел операцию», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Ямал. Официально». Шарики, сцепившись между собой, создали серьезную угрозу для жизни ребенка. Часть цепочки осталась в желудке, а часть спустилась в кишечник. Благодаря экстренно проведенной операции, хирургам удалось извлечь 17 шариков от магнитного конструктора, а после зашить отверстия, проделанные ими в кишечнике мальчика.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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