В Ноябрьске медики спасли малыша, проглотившего магнитный конструктор

В Ноябрьске (ЯНАО) хирурги спасли двухлетнего мальчика, проглотившего магнитные шарики от конструктора. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Двухлетний мальчик поступил в Ноябрьскую городскую больницу с подозрением на коронавирус. Врачи отправили малыша на рентген, где в ходе обследования нашли шарики от магнитного конструктора. В срочном порядке детский хирург Александр Кокоталкин провел операцию», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в telegram-канале «Ямал. Официально».
Шарики, сцепившись между собой, создали серьезную угрозу для жизни ребенка. Часть цепочки осталась в желудке, а часть спустилась в кишечник. Благодаря экстренно проведенной операции, хирургам удалось извлечь 17 шариков от магнитного конструктора, а после зашить отверстия, проделанные ими в кишечнике мальчика.
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