Тюменцев возмутил резкий рост стоимости тарифов на сотовую связь

16 января 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Повышение абонентской платы на некоторые тарифы Tele2 доходит до 12% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Тюмени недовольны повышением абонентской платы на сотовую связь от оператора Tele2. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. «В декабре я заплатил за сотовую связь 465 рублей. Сейчас оператор выставил мне счет на 525 рублей. Да, компания заранее предупредила меня, как абонента, о том, что цены вырастут. Но рост, получается, составил больше 12%. Я считаю, что скачок стоимости достаточно чувствительный», — рассказал тюменец. Другая жительница Тюмени, также недовольна новой политикой оператора Tele2. «С 1 января стоимость тарифа поднялась на 55 рублей. Если раньше я платила 490 (что также считаю высокой ценой), то сейчас почти 550 рублей. Это слишком много, я не готова платить такие деньги за услуги связи, но при этом из всех тарифов мой — самый подходящий и удобный. Цены растут каждый год, скоро и до 1000 рублей дотянем за звонки и мобильный интернет», — сообщила собеседница агентства. В компании Tele2 корреспонденту URA.RU ответили, что повышение цен касается архивных тарифов. «Все открытые для подключения и переходов тарифы Tele2 остаются неизменными. На них реализована защита от повышения цен: текущая стоимость этих тарифов заморожена до конца 2025 года. Корректировки затронут ряд архивных тарифов, при этом мы пересматриваем цены не чаще одного раза в год, приводя стоимость в соответствие со справедливым рыночным уровнем», — ответили в отделе по связям с общественностью МР «Урал» Tele2. Там также добавили, что повышение стоимости обусловлено увеличением расходов на содержание электросетей, в том числе и ростом затрат на закупку оборудования. Компания также уведомила ФАС о корректировках в ценообразовании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени недовольны повышением абонентской платы на сотовую связь от оператора Tele2. Об этом URA.RU рассказали читатели, обратившиеся в агентство. «В декабре я заплатил за сотовую связь 465 рублей. Сейчас оператор выставил мне счет на 525 рублей. Да, компания заранее предупредила меня, как абонента, о том, что цены вырастут. Но рост, получается, составил больше 12%. Я считаю, что скачок стоимости достаточно чувствительный», — рассказал тюменец. Другая жительница Тюмени, также недовольна новой политикой оператора Tele2. «С 1 января стоимость тарифа поднялась на 55 рублей. Если раньше я платила 490 (что также считаю высокой ценой), то сейчас почти 550 рублей. Это слишком много, я не готова платить такие деньги за услуги связи, но при этом из всех тарифов мой — самый подходящий и удобный. Цены растут каждый год, скоро и до 1000 рублей дотянем за звонки и мобильный интернет», — сообщила собеседница агентства. В компании Tele2 корреспонденту URA.RU ответили, что повышение цен касается архивных тарифов. «Все открытые для подключения и переходов тарифы Tele2 остаются неизменными. На них реализована защита от повышения цен: текущая стоимость этих тарифов заморожена до конца 2025 года. Корректировки затронут ряд архивных тарифов, при этом мы пересматриваем цены не чаще одного раза в год, приводя стоимость в соответствие со справедливым рыночным уровнем», — ответили в отделе по связям с общественностью МР «Урал» Tele2. Там также добавили, что повышение стоимости обусловлено увеличением расходов на содержание электросетей, в том числе и ростом затрат на закупку оборудования. Компания также уведомила ФАС о корректировках в ценообразовании.