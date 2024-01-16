16 января 2024

Дибров и Бузова станут ведущими новой передачи на ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Ольга Бузова. Екатеринбургн, бузова ольга
Ольга Бузова возвращается в роли ведущей на ТНТ Фото:

На телеканале ТНТ выходит новое шоу «Это нормально?», ведущими которого станут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Об этом рассказал представитель ТНТ.

«Это нормально?» — ток-шоу с соревновательным элементом. Гости делятся на команды — мужскую и женскую — и отвечают на «остросоциальные» вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян», — рассказывают о передаче Ведомомсти.

Уточняется, что Дибров подписал годовой эксклюзивный контракт с телеканалом. По мнеию экспертов, расчет руководителей проекта направлен на привлечение и заинтересованность женской, более взрослой аудитории, так как у шоумена есть свой шарм и авторитет среди зрителей.

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На телеканале ТНТ выходит новое шоу «Это нормально?», ведущими которого станут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Об этом рассказал представитель ТНТ. «Это нормально?» — ток-шоу с соревновательным элементом. Гости делятся на команды — мужскую и женскую — и отвечают на «остросоциальные» вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян», — рассказывают о передаче Ведомомсти. Уточняется, что Дибров подписал годовой эксклюзивный контракт с телеканалом. По мнеию экспертов, расчет руководителей проекта направлен на привлечение и заинтересованность женской, более взрослой аудитории, так как у шоумена есть свой шарм и авторитет среди зрителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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