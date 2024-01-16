Дибров и Бузова станут ведущими новой передачи на ТНТ

17 января 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Ольга Бузова возвращается в роли ведущей на ТНТ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На телеканале ТНТ выходит новое шоу «Это нормально?», ведущими которого станут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Об этом рассказал представитель ТНТ. «Это нормально?» — ток-шоу с соревновательным элементом. Гости делятся на команды — мужскую и женскую — и отвечают на «остросоциальные» вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян», — рассказывают о передаче Ведомомсти . Уточняется, что Дибров подписал годовой эксклюзивный контракт с телеканалом. По мнеию экспертов, расчет руководителей проекта направлен на привлечение и заинтересованность женской, более взрослой аудитории, так как у шоумена есть свой шарм и авторитет среди зрителей.

На телеканале ТНТ выходит новое шоу «Это нормально?», ведущими которого станут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Об этом рассказал представитель ТНТ. «Это нормально?» — ток-шоу с соревновательным элементом. Гости делятся на команды — мужскую и женскую — и отвечают на «остросоциальные» вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян», — рассказывают о передаче Ведомомсти. Уточняется, что Дибров подписал годовой эксклюзивный контракт с телеканалом. По мнеию экспертов, расчет руководителей проекта направлен на привлечение и заинтересованность женской, более взрослой аудитории, так как у шоумена есть свой шарм и авторитет среди зрителей.