Дибров и Бузова станут ведущими новой передачи на ТНТ

На телеканале ТНТ выходит новое шоу «Это нормально?», ведущими которого станут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. Об этом рассказал представитель ТНТ.
«Это нормально?» — ток-шоу с соревновательным элементом. Гости делятся на команды — мужскую и женскую — и отвечают на «остросоциальные» вопросы, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян», — рассказывают о передаче
Уточняется, что Дибров подписал годовой эксклюзивный контракт с телеканалом. По мнеию экспертов, расчет руководителей проекта направлен на привлечение и заинтересованность женской, более взрослой аудитории, так как у шоумена есть свой шарм и авторитет среди зрителей.
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