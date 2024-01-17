«Коммерсант»: крупнейшие банки РФ могут лишиться ипотечных госсубсидий

Крупные банки вызвали скандал на рынке недвижимости из-за дополнительных сборов Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк, общая доля которых на ипотечном рынке РФ достигает 85%, могут потерять госсубсидий на покрытие расходов при выделении жилищных кредитов с господдержкой. Об этом рассказал « Коммерсант» .

«Первым комиссии в размере 7,5—11% от суммы кредита для застройщиков с начала 2024 года ввел Сбербанк. Затем такие платежи появились у ВТБ, Альфа-банка, банка „Уралсиб“. Банки аргументировали это тем, что до сентября 2023 года они получали от государства разницу между ставкой по госпрограмме и ключевой ставкой и 2,5% сверху, а с 23 декабря размер дельты компенсации сократился до 1,5%», — сообщает « Коммерсант». Тем самым они могут потерять госсубсидии.

Оператор распределения этих средств — госкомпания «Дом.РФ» предупредила, что деньги могут перераспределить между кредитными организациям, не вводившим комиссии для застройщиков. Своими дополнительными сборами крупные банки вызвали скандал на рынке недвижимости. Банкиры считают, что текущие условия выдачи льготной ипотеки делают ее для кредиторов нерентабельной.

Сбербанк в ночь на 10 января повысил ставки по ипотечным программам до 16,7%. Вслед за этим другие крупные кредитные организации тоже решились на этот шаг. В кредитной организации объяснили повышение ставки тем, что в декабре 2023 года ЦБ повысил ключевую ставку до 16%. По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, повышение ставок и ограничения поспособствуют снижению количества и объема ипотечных выдач.