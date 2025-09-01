ФАС создаст площадку для обсуждения претензий авиакомпаний к аэропортам

Конкуренцию организаций в аэропортах оценит антимонопольная служба
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России создаст специальную площадку для обсуждения претензий авиакомпаний к аэропортам. Речь идет о формировании экспертного совета по воздушному транспорту, который займется решением спорных вопросов между участниками рынка и обсуждением предложений по изменению действующего законодательства. Об этом сообщают СМИ.

«В ФАС работают над созданием экспертного совета по воздушному транспорту для „решения возникающих вопросов в этой сфере и обсуждения предложений по разработке нормативных актов“. О создании такой площадки в августе ФАС попросили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ)», — пишет «Коммерсант».

По сведениям издания, на площадке экспертного совета планируется рассмотреть возможность внесения поправок в правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий. Кроме того, совет займется разработкой новых нормативных актов. В частности, авиакомпании предлагают увеличить обязательное число независимых поставщиков услуг и в отдельных случаях разрешить самостоятельное обслуживание своих самолетов и пассажиров.

Ранее Минтранс предложил ввести с 2026 года инфраструктурный сбор с каждого авиапассажира для финансирования реконструкции аэродромов. Также обсуждались меры по усилению ответственности перевозчиков за информирование клиентов после сбоя в ИТ-системах «Аэрофлота».

