На пепелище «Красного и Белого» в Надым отправят специалистов из Салехарда

Причины пожара в Надыме установят специалисты из лаборатории Салехарда

18 января 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

В причинах пожара в Надыме будут разбираться специалисты из Салехарда (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Установлением причин ночного пожара в магазине «Красное и Белое» в Надыме (ЯНАО) займутся эксперты испытательной пожарной лаборатории Салехарда. Специалисты уже выехали на место происшествия, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Специалисты испытательной пожарной лаборатории выехали из Салехарда в Надым. Точная причина пожара будет установлена через несколько дней», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. В Надыме вечером 17 января произошло возгорание алкомаркета «Красное и Белое». Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты и приступили к тушению огня. Через два часа возгорание локализовано, работы по тушению полностью завершены утром 18 января. При пожаре погибших и пострадавших не было, но было сильно задымлено здание детской библиотеки.

Установлением причин ночного пожара в магазине «Красное и Белое» в Надыме (ЯНАО) займутся эксперты испытательной пожарной лаборатории Салехарда. Специалисты уже выехали на место происшествия, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «Специалисты испытательной пожарной лаборатории выехали из Салехарда в Надым. Точная причина пожара будет установлена через несколько дней», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства. В Надыме вечером 17 января произошло возгорание алкомаркета «Красное и Белое». Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты и приступили к тушению огня. Через два часа возгорание локализовано, работы по тушению полностью завершены утром 18 января. При пожаре погибших и пострадавших не было, но было сильно задымлено здание детской библиотеки.