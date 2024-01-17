На пепелище «Красного и Белого» в Надым отправят специалистов из Салехарда

Установлением причин ночного пожара в магазине «Красное и Белое» в Надыме (ЯНАО) займутся эксперты испытательной пожарной лаборатории Салехарда. Специалисты уже выехали на место происшествия, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«Специалисты испытательной пожарной лаборатории выехали из Салехарда в Надым. Точная причина пожара будет установлена через несколько дней», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ведомства.
В Надыме вечером 17 января произошло возгорание алкомаркета «Красное и Белое». Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты и приступили к тушению огня. Через два часа возгорание локализовано, работы по тушению полностью завершены утром 18 января. При пожаре погибших и пострадавших не было, но было сильно задымлено здание детской библиотеки.
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