Instasamka отказалась от пластических операций

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Instasamka рассказала подписчикам, что решила отказаться от пластических операций Фото:

Певица из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная как Instasamka, решила отказаться от пластических операции. Об этом она заявила своим подписчикам в социальной сети «ВКонтакте».

«Я так давно занимаюсь спортом, что моя фигура приобрела классный рельеф, на котором я хочу остановиться, операции мне больше не интересны. Я не хочу делать бедра. Мне нравится, что я очень худенького телосложения. Меня все устраивает на данный момент, не хочу больше ничего модернизировать», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Также Дарья Зотеева опровергла информацию, что хочет вытащить импланты из ягодиц. Как ранее писало URA.RU, о планах на проведение этой операции она рассказывала Ляйсан Утяшевой в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

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Певица из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная как Instasamka, решила отказаться от пластических операции. Об этом она заявила своим подписчикам в социальной сети «ВКонтакте». «Я так давно занимаюсь спортом, что моя фигура приобрела классный рельеф, на котором я хочу остановиться, операции мне больше не интересны. Я не хочу делать бедра. Мне нравится, что я очень худенького телосложения. Меня все устраивает на данный момент, не хочу больше ничего модернизировать», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Также Дарья Зотеева опровергла информацию, что хочет вытащить импланты из ягодиц. Как ранее писало URA.RU, о планах на проведение этой операции она рассказывала Ляйсан Утяшевой в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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