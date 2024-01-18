Instasamka отказалась от пластических операций

18 января 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

Instasamka рассказала подписчикам, что решила отказаться от пластических операций Фото: Анна Майорова © URA.RU Певица из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная как Instasamka, решила отказаться от пластических операции. Об этом она заявила своим подписчикам в социальной сети «ВКонтакте». «Я так давно занимаюсь спортом, что моя фигура приобрела классный рельеф, на котором я хочу остановиться, операции мне больше не интересны. Я не хочу делать бедра. Мне нравится, что я очень худенького телосложения. Меня все устраивает на данный момент, не хочу больше ничего модернизировать», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Также Дарья Зотеева опровергла информацию, что хочет вытащить импланты из ягодиц. Как ранее писало URA.RU, о планах на проведение этой операции она рассказывала Ляйсан Утяшевой в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка».

Певица из Тобольска (Тюменская область) Дарья Зотеева, известная как Instasamka, решила отказаться от пластических операции. Об этом она заявила своим подписчикам в социальной сети «ВКонтакте». «Я так давно занимаюсь спортом, что моя фигура приобрела классный рельеф, на котором я хочу остановиться, операции мне больше не интересны. Я не хочу делать бедра. Мне нравится, что я очень худенького телосложения. Меня все устраивает на данный момент, не хочу больше ничего модернизировать», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Также Дарья Зотеева опровергла информацию, что хочет вытащить импланты из ягодиц. Как ранее писало URA.RU, о планах на проведение этой операции она рассказывала Ляйсан Утяшевой в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка».