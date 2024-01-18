Тюменские подростки начали играть в «Слово пацана»

Тюменские подростки подражают героям сериала «Слово пацана»

Тюменские подростки начали одеваться как герои сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Фото: пресс-служба «Ростелеком» (кадр со съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»)

В заречной части Тюмени была замечена группа подростков, члены которой подражают героям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, несовершеннолетние носят такую же одежду, как герои сериала и вызывающе себя ведут.

«В сериале „Слово пацана“ члены молодежных группировок носят шапки с козырьками. Тюменские подростки тоже где-то их раздобыли и теперь ходят по дворам толпой 10 — 12 человек, слушают музыку и громко матерятся. Часто провоцируют прохожих на конфликты. Могут без повода оскорбить или как-то по другому похулиганить. Например, перевернуть мусорные контейнеры», — рассказал агентству один из жителей Тюмени.

По его словам, средний возраст указанных подростков — от 13 до 16 лет. «Это совсем молодые ребята. Обычные подростки. Скорее всего, учатся в школе. В нашем микрорайоне несколько СОШ», — отметил инсайдер URA.RU.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что подростки начали рисовать на улицах Тюмени знаки «принадлежности к районам», подражая героям сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В основу истории сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» легла книга Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века. Мнения об этом проекте разделились: некоторые считают, что картина оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения.