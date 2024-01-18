18 января 2024

Возле крупных тюменских ЖК построят школу и детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Кетовской школы. Курган, ученики, вторая обувь, школа, школьники
Ранее жители ЖК жаловались на переполненные учреждения Фото:

В Тюмени в районе ЖК «Айвазовский» и «Ария» появятся школа и детский сад. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Ранее жители комплексов жаловались на переполненные учебные заведения и просили построить новые объекты.

«Для размещения в районе улицы Кармацкого (ЖК „Айвазовский“, „Ария“ и др.) застройщиком ведется разработка проектной документации на строительство образовательного комплекса школа-сад с отделением дополнительного образования детей. В 2024 году планируется проведение государственной экспертизы проектной документации и ее передача в областную собственность», — рассказали в департаменте.

Новый детский сад появится в 2025—2027 годах. В это же время начнется проектирование и строительство школы.

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В Тюмени в районе ЖК «Айвазовский» и «Ария» появятся школа и детский сад. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Ранее жители комплексов жаловались на переполненные учебные заведения и просили построить новые объекты. «Для размещения в районе улицы Кармацкого (ЖК „Айвазовский“, „Ария“ и др.) застройщиком ведется разработка проектной документации на строительство образовательного комплекса школа-сад с отделением дополнительного образования детей. В 2024 году планируется проведение государственной экспертизы проектной документации и ее передача в областную собственность», — рассказали в департаменте. Новый детский сад появится в 2025—2027 годах. В это же время начнется проектирование и строительство школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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