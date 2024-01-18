Возле крупных тюменских ЖК построят школу и детский сад

19 января 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Ранее жители ЖК жаловались на переполненные учреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в районе ЖК «Айвазовский» и «Ария» появятся школа и детский сад. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Ранее жители комплексов жаловались на переполненные учебные заведения и просили построить новые объекты. «Для размещения в районе улицы Кармацкого (ЖК „Айвазовский“, „Ария“ и др.) застройщиком ведется разработка проектной документации на строительство образовательного комплекса школа-сад с отделением дополнительного образования детей. В 2024 году планируется проведение государственной экспертизы проектной документации и ее передача в областную собственность», — рассказали в департаменте. Новый детский сад появится в 2025—2027 годах. В это же время начнется проектирование и строительство школы.

В Тюмени в районе ЖК «Айвазовский» и «Ария» появятся школа и детский сад. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Ранее жители комплексов жаловались на переполненные учебные заведения и просили построить новые объекты. «Для размещения в районе улицы Кармацкого (ЖК „Айвазовский“, „Ария“ и др.) застройщиком ведется разработка проектной документации на строительство образовательного комплекса школа-сад с отделением дополнительного образования детей. В 2024 году планируется проведение государственной экспертизы проектной документации и ее передача в областную собственность», — рассказали в департаменте. Новый детский сад появится в 2025—2027 годах. В это же время начнется проектирование и строительство школы.