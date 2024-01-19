19 января 2024

Житель Тюмени украл продукты и алкоголь более чем из 20-ти магазинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
Мужчина признал свою вину Фото:

Житель Тюмени регулярно совершал кражи продуктов и алкоголя из сетевых магазинов города. В областном управлении МВД сообщили, что установлена причастность мужчины к хищениям из 22-х магазинов.

«В полицию Тюмени от представителей сетевых магазинов поступило несколько заявлений о хищениях и одном грабеже. Оперативники задержали подозреваемого — 18-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Молодой человек регулярно похищал продукты питания и алкоголь. Установлена его причастность к 22 эпизодам», — сообщается на сайте ведомства.

Нарушитель признал свою вину. Краденое он сбывал на рынках и прохожим, а часть оставлял себе. В настоящее время мужчина заключен под стражу.

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Житель Тюмени регулярно совершал кражи продуктов и алкоголя из сетевых магазинов города. В областном управлении МВД сообщили, что установлена причастность мужчины к хищениям из 22-х магазинов. «В полицию Тюмени от представителей сетевых магазинов поступило несколько заявлений о хищениях и одном грабеже. Оперативники задержали подозреваемого — 18-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Молодой человек регулярно похищал продукты питания и алкоголь. Установлена его причастность к 22 эпизодам», — сообщается на сайте ведомства. Нарушитель признал свою вину. Краденое он сбывал на рынках и прохожим, а часть оставлял себе. В настоящее время мужчина заключен под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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