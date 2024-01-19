Житель Тюмени украл продукты и алкоголь более чем из 20-ти магазинов

Мужчина признал свою вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Тюмени регулярно совершал кражи продуктов и алкоголя из сетевых магазинов города. В областном управлении МВД сообщили, что установлена причастность мужчины к хищениям из 22-х магазинов.

«В полицию Тюмени от представителей сетевых магазинов поступило несколько заявлений о хищениях и одном грабеже. Оперативники задержали подозреваемого — 18-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. Молодой человек регулярно похищал продукты питания и алкоголь. Установлена его причастность к 22 эпизодам», — сообщается на сайте ведомства.

Нарушитель признал свою вину. Краденое он сбывал на рынках и прохожим, а часть оставлял себе. В настоящее время мужчина заключен под стражу.