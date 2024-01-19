19 января 2024

Рейс из Тюмени в Москву задержан более чем на семь часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, nordwind airlines, нордвинд
Пассажиры должны вылететь 20 января в 23:20 Фото:

Пассажиры рейса авиакомпании NordWind из Тюмени в Москву вынуждены ждать вылета на семь часов и пять минут дольше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, вылет борта должен был состояться 20 января в 16:15, но затем его перенесли на 20 января в 23:20.

«Рейс авиакомпании NordWind по маршруту Тюмень — Москва (Шереметьево) 20 января задержан. Плановое время вылета в 16:15 20 января 2024 года. Фактическое время вылета — 20 января 2024 года в 23:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна из аэропорта Ош в Киргизии.

Аналогичная причина задержки рейса была озвучена 15 января в отношении рейса из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень. Пассажирам пришлось ждать вылета более 11 часов из-за позднего прибытия воздушного судна.

Рейс из Тюмени в Москву задержан на 7 часов 5 минут
Рейс из Тюмени в Москву задержан на 7 часов 5 минут

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Пассажиры рейса авиакомпании NordWind из Тюмени в Москву вынуждены ждать вылета на семь часов и пять минут дольше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, вылет борта должен был состояться 20 января в 16:15, но затем его перенесли на 20 января в 23:20. «Рейс авиакомпании NordWind по маршруту Тюмень — Москва (Шереметьево) 20 января задержан. Плановое время вылета в 16:15 20 января 2024 года. Фактическое время вылета — 20 января 2024 года в 23:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна из аэропорта Ош в Киргизии. Аналогичная причина задержки рейса была озвучена 15 января в отношении рейса из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень. Пассажирам пришлось ждать вылета более 11 часов из-за позднего прибытия воздушного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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