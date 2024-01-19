Рейс из Тюмени в Москву задержан более чем на семь часов. Скрин

20 января 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Пассажиры должны вылететь 20 января в 23:20 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажиры рейса авиакомпании NordWind из Тюмени в Москву вынуждены ждать вылета на семь часов и пять минут дольше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, вылет борта должен был состояться 20 января в 16:15, но затем его перенесли на 20 января в 23:20. «Рейс авиакомпании NordWind по маршруту Тюмень — Москва (Шереметьево) 20 января задержан. Плановое время вылета в 16:15 20 января 2024 года. Фактическое время вылета — 20 января 2024 года в 23:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна из аэропорта Ош в Киргизии. Аналогичная причина задержки рейса была озвучена 15 января в отношении рейса из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень. Пассажирам пришлось ждать вылета более 11 часов из-за позднего прибытия воздушного судна. Рейс из Тюмени в Москву задержан на 7 часов 5 минут Онлайн-табло аэропорта Рощино

Пассажиры рейса авиакомпании NordWind из Тюмени в Москву вынуждены ждать вылета на семь часов и пять минут дольше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, вылет борта должен был состояться 20 января в 16:15, но затем его перенесли на 20 января в 23:20. «Рейс авиакомпании NordWind по маршруту Тюмень — Москва (Шереметьево) 20 января задержан. Плановое время вылета в 16:15 20 января 2024 года. Фактическое время вылета — 20 января 2024 года в 23:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна из аэропорта Ош в Киргизии. Аналогичная причина задержки рейса была озвучена 15 января в отношении рейса из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень. Пассажирам пришлось ждать вылета более 11 часов из-за позднего прибытия воздушного судна.