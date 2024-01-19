Пассажиры рейса авиакомпании NordWind из Тюмени в Москву вынуждены ждать вылета на семь часов и пять минут дольше. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Рощино, вылет борта должен был состояться 20 января в 16:15, но затем его перенесли на 20 января в 23:20.
«Рейс авиакомпании NordWind по маршруту Тюмень — Москва (Шереметьево) 20 января задержан. Плановое время вылета в 16:15 20 января 2024 года. Фактическое время вылета — 20 января 2024 года в 23:20», — сообщается на сайте тюменского аэропорта.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что перенос рейса связан с поздним прибытием воздушного судна из аэропорта Ош в Киргизии.
Аналогичная причина задержки рейса была озвучена 15 января в отношении рейса из Нижневартовска (ХМАО) в Тюмень. Пассажирам пришлось ждать вылета более 11 часов из-за позднего прибытия воздушного судна.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.