Медведев ответил на указ Зеленского об украинцах, проживающих в России

Медведев назвал русскими украинцев, проживающих на территориях РФ

22 января 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев иронично отреагировал на указ Владимира Зеленского о притеснении украинского народа на российских землях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на указ президента Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях к России. Представитель Совбеза отметил, что украинскому лидеру следует «завязывать», намекая на употребление запрещенных веществ. Также он назвал всех украинцев, проживающих на территории РФ — русскими. «[Владимир Зеленский] сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, „исторически заселенные украинцами“. <…> [Ему] пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Медведев обозначил, что украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России. Он также опубликовал карту, на которой Украина не указана вовсе. Владимир Зеленский 22 января опубликовал указ, где обозначил ряд территорий, где якобы есть признаки преступлений РФ в адрес украинского населения. Украинский президент заявил, что среди таких территорий — Кубань, Стародубщина, границы Краснодарского края, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, и Ростовская области.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на указ президента Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях к России. Представитель Совбеза отметил, что украинскому лидеру следует «завязывать», намекая на употребление запрещенных веществ. Также он назвал всех украинцев, проживающих на территории РФ — русскими. «[Владимир Зеленский] сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, „исторически заселенные украинцами“. <…> [Ему] пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Медведев обозначил, что украинцы — это русские, а Малороссия — это часть России. Он также опубликовал карту, на которой Украина не указана вовсе. Владимир Зеленский 22 января опубликовал указ, где обозначил ряд территорий, где якобы есть признаки преступлений РФ в адрес украинского населения. Украинский президент заявил, что среди таких территорий — Кубань, Стародубщина, границы Краснодарского края, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, и Ростовская области.