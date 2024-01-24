24 января 2024

Смену руководства в депобразования ЯНАО отложили на год

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло отставка
Кадровые ротации в депобразования ЯНАО отложены Фото:

Марина Кравец продолжила работу в должности директора департамента образования ЯНАО. Как рассказали источники URA.RU во властных структурах, такое решение означает, что в ближайший год ротаций в руководстве ведомства не планируется.

«Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец продолжила работать, хотя планировалась ее замена по итогам 2023 года. В настоящее время разговоры об отставке отложены», — рассказали собеседники агентства.

По информации агентства, ранее планировалось, что Кравец может заменить бывший советник губернатора ЯНАО, а ныне заместитель директора депобразования Александра Кирксова. Тем не менее ряд источников видел в качестве будущего руководителя ведомства другого зама Кравец — Марата Ныкышова.

В пресс-службу губернатора ЯНАО был направлен запрос редакции на подтверждение информации. На момент публикации ответ не поступил.

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Марина Кравец продолжила работу в должности директора департамента образования ЯНАО. Как рассказали источники URA.RU во властных структурах, такое решение означает, что в ближайший год ротаций в руководстве ведомства не планируется. «Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец продолжила работать, хотя планировалась ее замена по итогам 2023 года. В настоящее время разговоры об отставке отложены», — рассказали собеседники агентства. По информации агентства, ранее планировалось, что Кравец может заменить бывший советник губернатора ЯНАО, а ныне заместитель директора депобразования Александра Кирксова. Тем не менее ряд источников видел в качестве будущего руководителя ведомства другого зама Кравец — Марата Ныкышова. В пресс-службу губернатора ЯНАО был направлен запрос редакции на подтверждение информации. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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