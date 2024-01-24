Смену руководства в депобразования ЯНАО отложили на год

25 января 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Кадровые ротации в депобразования ЯНАО отложены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Марина Кравец продолжила работу в должности директора департамента образования ЯНАО. Как рассказали источники URA.RU во властных структурах, такое решение означает, что в ближайший год ротаций в руководстве ведомства не планируется. «Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец продолжила работать, хотя планировалась ее замена по итогам 2023 года. В настоящее время разговоры об отставке отложены», — рассказали собеседники агентства. По информации агентства, ранее планировалось, что Кравец может заменить бывший советник губернатора ЯНАО, а ныне заместитель директора депобразования Александра Кирксова. Тем не менее ряд источников видел в качестве будущего руководителя ведомства другого зама Кравец — Марата Ныкышова. В пресс-службу губернатора ЯНАО был направлен запрос редакции на подтверждение информации. На момент публикации ответ не поступил.

Марина Кравец продолжила работу в должности директора департамента образования ЯНАО. Как рассказали источники URA.RU во властных структурах, такое решение означает, что в ближайший год ротаций в руководстве ведомства не планируется. «Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец продолжила работать, хотя планировалась ее замена по итогам 2023 года. В настоящее время разговоры об отставке отложены», — рассказали собеседники агентства. По информации агентства, ранее планировалось, что Кравец может заменить бывший советник губернатора ЯНАО, а ныне заместитель директора депобразования Александра Кирксова. Тем не менее ряд источников видел в качестве будущего руководителя ведомства другого зама Кравец — Марата Ныкышова. В пресс-службу губернатора ЯНАО был направлен запрос редакции на подтверждение информации. На момент публикации ответ не поступил.