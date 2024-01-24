Смену руководства в депобразования ЯНАО отложили на год

Марина Кравец продолжила работу в должности директора департамента образования ЯНАО. Как рассказали источники URA.RU во властных структурах, такое решение означает, что в ближайший год ротаций в руководстве ведомства не планируется.
«Директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец продолжила работать, хотя планировалась ее замена по итогам 2023 года. В настоящее время разговоры об отставке отложены», — рассказали собеседники агентства.
По информации агентства, ранее планировалось, что Кравец может заменить бывший советник губернатора ЯНАО, а ныне заместитель директора депобразования Александра Кирксова. Тем не менее ряд источников видел в качестве будущего руководителя ведомства другого зама Кравец — Марата Ныкышова.
В пресс-службу губернатора ЯНАО был направлен запрос редакции на подтверждение информации. На момент публикации ответ не поступил.
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