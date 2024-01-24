«Россети Тюмень» начали строить для Салехарда резервную линию электропередачи, которая позволит избежать аварийных отключений. Об этом рассказал мэр окружной столицы Алексей Титовский.
«Россети Тюмень» выполнят монтаж 363 опор, 35 тонн линейной арматуры, более 18 000 изоляторов и 83 км грозотроса. Протяженность — 80 км. Важную часть работы выполнят к осени этого года, весь комплекс — в 2026 году», — сообщил Титовский в своем telegram-канале.
Помимо монтажных работ, специалисты проводят техобслуживание высоковольтных ЛЭП «Надым-Салехард-1» и «Надым-Салехард-2». «В 2024 году плановые работы пройдут на участках линий электропередачи суммарной протяженностью свыше 130 километров», — отметил глава Салехарда.
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