В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

29 января 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Изморозь будет откладываться на предметах в виде корки льда Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области ночью 29 января и утром 30 января ожидается изморозь, из-за чего синоптики выпустили предупреждение о потенциально опасной погоде. Информация размещена на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — с 20:00 29 января до 08:00 30 января: в ночные часы местами изморозь», — говорится в сообщении метеорологов. Изморозь опасна тем, что лед откладывается на ветках деревьев и линиях электропередач. Это может привести к их обламыванию и обрыву. Также лед может падать вниз, из-за его пешеходов и водителей просят быть осторожнее.

В Тюменской области ночью 29 января и утром 30 января ожидается изморозь, из-за чего синоптики выпустили предупреждение о потенциально опасной погоде. Информация размещена на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — с 20:00 29 января до 08:00 30 января: в ночные часы местами изморозь», — говорится в сообщении метеорологов. Изморозь опасна тем, что лед откладывается на ветках деревьев и линиях электропередач. Это может привести к их обламыванию и обрыву. Также лед может падать вниз, из-за его пешеходов и водителей просят быть осторожнее.