В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области ночью 29 января и утром 30 января ожидается изморозь, из-за чего синоптики выпустили предупреждение о потенциально опасной погоде. Информация размещена на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — с 20:00 29 января до 08:00 30 января: в ночные часы местами изморозь», — говорится в сообщении метеорологов.
Изморозь опасна тем, что лед откладывается на ветках деревьев и линиях электропередач. Это может привести к их обламыванию и обрыву. Также лед может падать вниз, из-за его пешеходов и водителей просят быть осторожнее.
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