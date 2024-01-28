28 января 2024
27 января 2024

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Изморозь будет откладываться на предметах в виде корки льда Фото:

В Тюменской области ночью 29 января и утром 30 января ожидается изморозь, из-за чего синоптики выпустили предупреждение о потенциально опасной погоде. Информация размещена на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — с 20:00 29 января до 08:00 30 января: в ночные часы местами изморозь», — говорится в сообщении метеорологов.

Изморозь опасна тем, что лед откладывается на ветках деревьев и линиях электропередач. Это может привести к их обламыванию и обрыву. Также лед может падать вниз, из-за его пешеходов и водителей просят быть осторожнее.

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В Тюменской области ночью 29 января и утром 30 января ожидается изморозь, из-за чего синоптики выпустили предупреждение о потенциально опасной погоде. Информация размещена на сайте регионального филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Период — с 20:00 29 января до 08:00 30 января: в ночные часы местами изморозь», — говорится в сообщении метеорологов. Изморозь опасна тем, что лед откладывается на ветках деревьев и линиях электропередач. Это может привести к их обламыванию и обрыву. Также лед может падать вниз, из-за его пешеходов и водителей просят быть осторожнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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