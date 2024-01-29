29 января 2024

В Тюменской области перекроют федеральную трассу на Омск

В Тюменской области 30 и 31 января перекроют трассу Р-402
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие продлится по полчаса, на протяжении двух дней Фото:

В Тюменской области ночью 30 и 31 января перекроют участок федеральной трассы Р-402, ведущей в Омск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону.

«30 января с 23:00 до 23:30, а также 31 января с 00:30 до 01:00 будет закрыто движение на 74-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. Причина — проведение работ по монтажу конструкций», — рассказали в ведомстве.

Данный участок трассы находится в районе Ялуторовска. Водителей просят планировать свои маршруты с учетом времени перекрытия.

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В Тюменской области ночью 30 и 31 января перекроют участок федеральной трассы Р-402, ведущей в Омск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. «30 января с 23:00 до 23:30, а также 31 января с 00:30 до 01:00 будет закрыто движение на 74-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. Причина — проведение работ по монтажу конструкций», — рассказали в ведомстве. Данный участок трассы находится в районе Ялуторовска. Водителей просят планировать свои маршруты с учетом времени перекрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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