Топ-10 тем, которые губернатор Тюменской области поднял на пресс-конференции

Пресс-конференция Моора продлилась больше двух часов

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел пресс-конференцию 31 января Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел пресс-конференцию для представителей федеральных и региональных СМИ. Встреча продлилась около двух часов. Топ-10 тем, которые губернатор Моор успел обсудить с журналистами за это время, — в подборке URA.RU.

Вызовы для экономики

По мнению губернатора Александра Моора, одним из главных вызовов для экономики Тюменской области является дефицит профессиональных кадров. Решать эту проблему в регионе будут за счет трансформации системы образования и строительства межвузовского кампуса. Одним из главных приоритетов развития экономики должно стать создание промышленного парка «ДСК 500». Реализация этого проекта поможет Тюмени оставаться научным и промышленным центром в сфере добычи и переработки углеводородов.

Меры поддержки участников СВО

Губернатор Тюменской области отметил, что в 2024 году в регионе будет продолжена поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тюменцы также могут помочь землякам, находящимся в зоне проведения СВО. Для этого в регионе проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы».

Спад на рынке недвижимости

Александр Моор считает, что небольшой спад на рынке недвижимости Тюменской области, который произошел в 2023 году, подействует на строительный бизнес отрезвляюще. В целом же, отметил Моор, затоваренности на рынке жилья в регионе нет.

Строительство дорог

По словам губернатора, в регионе будет продолжена работа по модернизации дорожно-транспортной сети. В ближайшие годы на территории Тюменской области будут реализованы масштабные проекты. В том числе, по строительству Южного обхода Тюмени и нового моста через Туру.

Рост цен на продукты

После ситуации с резким ростом цен на куриные яйца в Тюменской области будут более внимательно относиться к прогнозированию таких ситуаций. При этом, как заметил Моор, проблемы со спросом, дефицитом или, наоборот, с перенасыщением рынка очень деликатные и требуют более детального подхода.

Рост цен на термальных источниках

По мнению губернатора Александра Моора, цены на горячие источники в Тюмени растут из-за желания предпринимателей скорее окупить вложения. При этом местные власти не хотят ограничивать коммерсантов в развитии бизнеса, поэтому не будут вводить госрегулирование стоимости отдыха на термальных курортах региона.

В тюменских селах не хватает людей

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил вместо молодежи отправлять на работу в села людей возрастом 40 лет и старше. По его словам, молодые специалисты с нежеланием приезжают работать в деревни, поэтому им лучше набираться опыта в городе.

Из тюменского правительства уходят топ-чиновники

По словам губернатора, увольнения нескольких директоров департаментов тюменского правительства, которые произошли в 2023 году, связаны с их жизненными решениями и обстоятельствами. А найти замену топовым чиновникам быстро не получается, так как кандидаты проходят много проверок.

Дети и рождаемость

На территории региона проживают 38 тысяч многодетных семей. Губернатор Моор считает, что таких семей должно быть больше. Со стороны Тюменской области им оказываются различные виды поддержки.

Учения по эвакуации во время пожаров

После пожароопасного сезона-2023, когда от лесных и ландшафтных пожаров серьезно пострадали села и дачные поселки Тюменской области, в регионе будут организованы массовые учения по эвакуации. Они пройдут во всех тюменских муниципалитетах до начала нового пожароопасного сезона.