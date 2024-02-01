Крупной компании такси Кургана разрешили построить дорогу для IT-центра. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительная площадка «Такстелеком». Курган, строительная площадка, такстелеком
«Такстелеком» планирует строить IT-центр с паркингом Фото:

Мэрия Кургана выдала разрешение компании «Такстелеком», принадлежащей владельцу такси «Максим», на размещение подъездной дороги к будущему IT-центру. Об этом сообщается в постановлении администрации города.

«Выдать ООО „Такстелеком“ разрешения на использование земель для размещения проезда и подъездной дороги по улице Рихарда Зорге, в районе земельного участка 46в. Общая площадь: 926 квадратных метров. Срок разрешения на использование земель — пять лет», — говорится в постановлении.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании, чтобы выяснить, когда начнется строительство бизнес-центра. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что компания «Такстелеком» вложит в строительство IT-центра с паркингом два млрд рублей. Проектирование нового офиса находится на финальной стадии. Его создание позволит создать около 200 рабочих мест.

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Мэрия Кургана выдала разрешение компании «Такстелеком», принадлежащей владельцу такси «Максим», на размещение подъездной дороги к будущему IT-центру. Об этом сообщается в постановлении администрации города. «Выдать ООО „Такстелеком“ разрешения на использование земель для размещения проезда и подъездной дороги по улице Рихарда Зорге, в районе земельного участка 46в. Общая площадь: 926 квадратных метров. Срок разрешения на использование земель — пять лет», — говорится в постановлении. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу компании, чтобы выяснить, когда начнется строительство бизнес-центра. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что компания «Такстелеком» вложит в строительство IT-центра с паркингом два млрд рублей. Проектирование нового офиса находится на финальной стадии. Его создание позволит создать около 200 рабочих мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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