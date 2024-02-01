Тюменцы не могут установить новое приложение от Сбера «Учет онлайн»

Из-за санкций Сбер вынужден обновлять приложения мобильного банка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Тюмени не могут скачать новое приложение «Учет онлайн» от Сбербанка. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«На телефон пришло уведомление, что старое приложение больше будет работать и нужно скачать новое. При загрузке сервис выдал ошибку и сообщил, что приложение не доступно в вашей стране или регионе», — рассказала тюменка.

Другая жительница Тюмени сообщила, что приложение скачать удалось, но оно перестало работать, спустя сутки после загрузки. В обоих случая речь идет о телефонах марки Apple.

На этой неделе пользователям смартфонов Apple стали приходить сообщения с просьбой удалить старое и установить новое приложение Сбербанка. При этом разработчики уточнили, что сервис нужно обновить «пока он доступен».

Агентство направило запрос в пресс-службу банка. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что после начала СВО из-за западных санкций приложение «Сбербанк онлайн» стало недоступно для скачивания на устройствах Apple. После этого банк разработал новое приложение «Сбол», которое также было заблокировано.