01 февраля 2024

Жители Тюмени пожаловались на сбои нового приложения Сбера. Скрин

Тюменцы не могут установить новое приложение от Сбера «Учет онлайн»
© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2022, второй день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
Из-за санкций Сбер вынужден обновлять приложения мобильного банка Фото:

Жители Тюмени не могут скачать новое приложение «Учет онлайн» от Сбербанка. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.

«На телефон пришло уведомление, что старое приложение больше будет работать и нужно скачать новое. При загрузке сервис выдал ошибку и сообщил, что приложение не доступно в вашей стране или регионе», — рассказала тюменка.

Другая жительница Тюмени сообщила, что приложение скачать удалось, но оно перестало работать, спустя сутки после загрузки. В обоих случая речь идет о телефонах марки Apple.

На этой неделе пользователям смартфонов Apple стали приходить сообщения с просьбой удалить старое и установить новое приложение Сбербанка. При этом разработчики уточнили, что сервис нужно обновить «пока он доступен».

Агентство направило запрос в пресс-службу банка. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что после начала СВО из-за западных санкций приложение «Сбербанк онлайн» стало недоступно для скачивания на устройствах Apple. После этого банк разработал новое приложение «Сбол», которое также было заблокировано.

Обновленное приложение не удалось скачать через несколько дней после релиза
Обновленное приложение не удалось скачать через несколько дней после релиза
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Жители Тюмени не могут скачать новое приложение «Учет онлайн» от Сбербанка. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. «На телефон пришло уведомление, что старое приложение больше будет работать и нужно скачать новое. При загрузке сервис выдал ошибку и сообщил, что приложение не доступно в вашей стране или регионе», — рассказала тюменка. Другая жительница Тюмени сообщила, что приложение скачать удалось, но оно перестало работать, спустя сутки после загрузки. В обоих случая речь идет о телефонах марки Apple. На этой неделе пользователям смартфонов Apple стали приходить сообщения с просьбой удалить старое и установить новое приложение Сбербанка. При этом разработчики уточнили, что сервис нужно обновить «пока он доступен». Агентство направило запрос в пресс-службу банка. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что после начала СВО из-за западных санкций приложение «Сбербанк онлайн» стало недоступно для скачивания на устройствах Apple. После этого банк разработал новое приложение «Сбол», которое также было заблокировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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