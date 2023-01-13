Сбербанк предупредил об отключении приложения для смартфонов

Устаревшая версия мобильного приложения «Сбербанк онлайн» перестанет работать 16 января. Такое сообщение Сбербанк разослал владельцам устаревшей версии.
«Ваше приложение „Сбербанк онлайн“ перестает работать 16 января 2023 года. Вы можете использовать веб-версию или обновить приложение в офисе», — говорится в сообщении. Его опубликовали журналисты РИА Новости. В банке подтвердили эту информацию и уточнили, что это коснется небольшого процента пользователей.
Ранее сообщалось, что мобильное приложение Сбербанка СБОЛ исчезло из App Store. В первый раз «Сбербанк онлайн» стал недоступен для скачивания на устройства Apple в апреле 2022 года из-за западных санкций, сообщает деловая газета «Взгляд». После этого Сбербанк разработал новое приложение СБОЛ, которое также было заблокировано.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.