В ЯНАО подростки курят вейп в сетевой пиццерии

Жители Лабытнанги пожаловались на подростков, курящих в «Додо Пицца»

05 февраля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

На Ямале юные курильщики терроризируют общественные заведения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жителей Лабытнанги (ЯНАО) возмутило поведение несовершеннолетних, которые курили электронные сигареты в помещении пиццерии «Додо Пицца». О нарушении общественного порядка горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Зашли в „Додо“ вечером и это ужас! Полным-полно подростков, сидят курят свои штуки. Сесть некуда, на просьбы освободить нам с семьей столик, ругаются бранью. Обратились к сотрудникам, спросили почему так и не принимают меры? На что получили ответ: к нам должны были рейдами приходить с КДН и полиция, но пришли один раз! В туалет тоже не попасть, там тоже они по 3 человека сидят и курят! На улице их толпа, тоже курит, детям по 12-15 лет!» — написал Владимир Анатольевич в сообществе «Лабытнанги Info». Маркетолог сети ресторанов быстрого питания «Додо Пицца» сообщила, что данная проблема приобретает острый характер. «Коллектив ресторана делает все возможное, что находится в наших полномочиях: заявляем в надзорные органы, предоставляем факты нарушения общественного порядка, проводим беседы. Курение и нецензурная брань в общественных заведениях — это недопустимо на административном уровне, но все замечания игнорируются подрастающим поколением, а наша задача в первую очередь обеспечить качественной продукцией город, но не воспитательная», — рассказала Анна Петрова. Специалисты городской комиссии по делам несовершеннолетних отметили, что подобное поведение подростков подпадает под административную ответственность. «В ходе рейдовых мероприятий сотрудникам разъяснена необходимость незамедлительного сообщения в ОМВД. Уважаемые родители, комиссия просит на постоянной основе разъяснять детям нормы поведения в общественных местах», — говорится в сообщении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Лабытнанги (ЯНАО) возмутило поведение несовершеннолетних, которые курили электронные сигареты в помещении пиццерии «Додо Пицца». О нарушении общественного порядка горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Зашли в „Додо“ вечером и это ужас! Полным-полно подростков, сидят курят свои штуки. Сесть некуда, на просьбы освободить нам с семьей столик, ругаются бранью. Обратились к сотрудникам, спросили почему так и не принимают меры? На что получили ответ: к нам должны были рейдами приходить с КДН и полиция, но пришли один раз! В туалет тоже не попасть, там тоже они по 3 человека сидят и курят! На улице их толпа, тоже курит, детям по 12-15 лет!» — написал Владимир Анатольевич в сообществе «Лабытнанги Info». Маркетолог сети ресторанов быстрого питания «Додо Пицца» сообщила, что данная проблема приобретает острый характер. «Коллектив ресторана делает все возможное, что находится в наших полномочиях: заявляем в надзорные органы, предоставляем факты нарушения общественного порядка, проводим беседы. Курение и нецензурная брань в общественных заведениях — это недопустимо на административном уровне, но все замечания игнорируются подрастающим поколением, а наша задача в первую очередь обеспечить качественной продукцией город, но не воспитательная», — рассказала Анна Петрова. Специалисты городской комиссии по делам несовершеннолетних отметили, что подобное поведение подростков подпадает под административную ответственность. «В ходе рейдовых мероприятий сотрудникам разъяснена необходимость незамедлительного сообщения в ОМВД. Уважаемые родители, комиссия просит на постоянной основе разъяснять детям нормы поведения в общественных местах», — говорится в сообщении.