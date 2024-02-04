04 февраля 2024
03 февраля 2024

В ЯНАО подростки курят вейп в сетевой пиццерии

Жители Лабытнанги пожаловались на подростков, курящих в «Додо Пицца»
© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский ресторан Pizza Mia. Екатеринбург, подростки, кафе, ресторан, молодежь
На Ямале юные курильщики терроризируют общественные заведения Фото:

Жителей Лабытнанги (ЯНАО) возмутило поведение несовершеннолетних, которые курили электронные сигареты в помещении пиццерии «Додо Пицца». О нарушении общественного порядка горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Зашли в „Додо“ вечером и это ужас! Полным-полно подростков, сидят курят свои штуки. Сесть некуда, на просьбы освободить нам с семьей столик, ругаются бранью. Обратились к сотрудникам, спросили почему так и не принимают меры? На что получили ответ: к нам должны были рейдами приходить с КДН и полиция, но пришли один раз! В туалет тоже не попасть, там тоже они по 3 человека сидят и курят! На улице их толпа, тоже курит, детям по 12-15 лет!» — написал Владимир Анатольевич в сообществе «Лабытнанги Info».

Маркетолог сети ресторанов быстрого питания «Додо Пицца» сообщила, что данная проблема приобретает острый характер. «Коллектив ресторана делает все возможное, что находится в наших полномочиях: заявляем в надзорные органы, предоставляем факты нарушения общественного порядка, проводим беседы. Курение и нецензурная брань в общественных заведениях — это недопустимо на административном уровне, но все замечания игнорируются подрастающим поколением, а наша задача в первую очередь обеспечить качественной продукцией город, но не воспитательная», — рассказала Анна Петрова.

Специалисты городской комиссии по делам несовершеннолетних отметили, что подобное поведение подростков подпадает под административную ответственность. «В ходе рейдовых мероприятий сотрудникам разъяснена необходимость незамедлительного сообщения в ОМВД. Уважаемые родители, комиссия просит на постоянной основе разъяснять детям нормы поведения в общественных местах», — говорится в сообщении.

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Жителей Лабытнанги (ЯНАО) возмутило поведение несовершеннолетних, которые курили электронные сигареты в помещении пиццерии «Додо Пицца». О нарушении общественного порядка горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Зашли в „Додо“ вечером и это ужас! Полным-полно подростков, сидят курят свои штуки. Сесть некуда, на просьбы освободить нам с семьей столик, ругаются бранью. Обратились к сотрудникам, спросили почему так и не принимают меры? На что получили ответ: к нам должны были рейдами приходить с КДН и полиция, но пришли один раз! В туалет тоже не попасть, там тоже они по 3 человека сидят и курят! На улице их толпа, тоже курит, детям по 12-15 лет!» — написал Владимир Анатольевич в сообществе «Лабытнанги Info». Маркетолог сети ресторанов быстрого питания «Додо Пицца» сообщила, что данная проблема приобретает острый характер. «Коллектив ресторана делает все возможное, что находится в наших полномочиях: заявляем в надзорные органы, предоставляем факты нарушения общественного порядка, проводим беседы. Курение и нецензурная брань в общественных заведениях — это недопустимо на административном уровне, но все замечания игнорируются подрастающим поколением, а наша задача в первую очередь обеспечить качественной продукцией город, но не воспитательная», — рассказала Анна Петрова. Специалисты городской комиссии по делам несовершеннолетних отметили, что подобное поведение подростков подпадает под административную ответственность. «В ходе рейдовых мероприятий сотрудникам разъяснена необходимость незамедлительного сообщения в ОМВД. Уважаемые родители, комиссия просит на постоянной основе разъяснять детям нормы поведения в общественных местах», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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