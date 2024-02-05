05 февраля 2024

Замгенпрокурора РФ Зайцев провел оперативное совещание в курганском селе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус
Замгенпрокурора приехал с инспекцией в сгоревшее курганское село Юлдус (архивное фото) Фото:
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Заместитель генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев провел оперативное совещание в селе Юлдус (Курганская область). Вместе с местными чиновниками он разбирался со сроками сдачи строящихся домов для местных жителей, пострадавших от пожаров. Об этом сообщает сайт уральского управления генпрокуратуры.

«В рамках сегодняшнего выезда на место [в село Юлдус] Сергей Зайцев провел осмотр возводимых объектов, встретился с жителями и провел специальное оперативное совещание <…> заместитель Генпрокурора России поставил задачу добиться в максимально короткие сроки выполнения взятых перед гражданами обязательств, обеспечив передачу им домов надлежащего качества», — сообщили в прокуратуре. Вместе с Зайцевым на совещании присутствовали замгубернатора Курганской области Константин Малышев и глава Шадринского округа Дмитрий Жуков.

Был проконтролирован вопрос реализации полученных жилищных сертификатов. Также замгенпрокурора поручил усилить противопожарные меры в округе.

Заместитель генпрокурора в УрФО Сергей Зайцев провел совещание в селе Юлдус
Заместитель генпрокурора в УрФО Сергей Зайцев провел совещание в селе Юлдус
Замгенпрокурора поручил оперативно закончить строительство домов для погорельцев
Замгенпрокурора поручил оперативно закончить строительство домов для погорельцев
Погорельцы из курганского села Юлдус показали замгенпрокурора Зайцеву построенные жилища
Погорельцы из курганского села Юлдус показали замгенпрокурора Зайцеву построенные жилища

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Заместитель генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев провел оперативное совещание в селе Юлдус (Курганская область). Вместе с местными чиновниками он разбирался со сроками сдачи строящихся домов для местных жителей, пострадавших от пожаров. Об этом сообщает сайт уральского управления генпрокуратуры. «В рамках сегодняшнего выезда на место [в село Юлдус] Сергей Зайцев провел осмотр возводимых объектов, встретился с жителями и провел специальное оперативное совещание <…> заместитель Генпрокурора России поставил задачу добиться в максимально короткие сроки выполнения взятых перед гражданами обязательств, обеспечив передачу им домов надлежащего качества», — сообщили в прокуратуре. Вместе с Зайцевым на совещании присутствовали замгубернатора Курганской области Константин Малышев и глава Шадринского округа Дмитрий Жуков. Был проконтролирован вопрос реализации полученных жилищных сертификатов. Также замгенпрокурора поручил усилить противопожарные меры в округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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