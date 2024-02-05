Заместитель генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев провел оперативное совещание в селе Юлдус (Курганская область). Вместе с местными чиновниками он разбирался со сроками сдачи строящихся домов для местных жителей, пострадавших от пожаров. Об этом сообщает сайт уральского управления генпрокуратуры.
«В рамках сегодняшнего выезда на место [в село Юлдус] Сергей Зайцев провел осмотр возводимых объектов, встретился с жителями и провел специальное оперативное совещание <…> заместитель Генпрокурора России поставил задачу добиться в максимально короткие сроки выполнения взятых перед гражданами обязательств, обеспечив передачу им домов надлежащего качества», — сообщили в прокуратуре. Вместе с Зайцевым на совещании присутствовали замгубернатора Курганской области Константин Малышев и глава Шадринского округа Дмитрий Жуков.
Был проконтролирован вопрос реализации полученных жилищных сертификатов. Также замгенпрокурора поручил усилить противопожарные меры в округе.
Заместитель генпрокурора в УрФО Сергей Зайцев провел совещание в селе Юлдус
фото: уральское управление генеральной прокуратуры РФ
Замгенпрокурора поручил оперативно закончить строительство домов для погорельцев
фото: уральское управление генеральной прокуратуры РФ
Погорельцы из курганского села Юлдус показали замгенпрокурора Зайцеву построенные жилища
фото: уральское управление генеральной прокуратуры РФ
Заместитель генерального прокурора России в УрФО Сергей Зайцев провел оперативное совещание в селе Юлдус (Курганская область). Вместе с местными чиновниками он разбирался со сроками сдачи строящихся домов для местных жителей, пострадавших от пожаров. Об этом сообщает сайт уральского управления генпрокуратуры. «В рамках сегодняшнего выезда на место [в село Юлдус] Сергей Зайцев провел осмотр возводимых объектов, встретился с жителями и провел специальное оперативное совещание <…> заместитель Генпрокурора России поставил задачу добиться в максимально короткие сроки выполнения взятых перед гражданами обязательств, обеспечив передачу им домов надлежащего качества», — сообщили в прокуратуре. Вместе с Зайцевым на совещании присутствовали замгубернатора Курганской области Константин Малышев и глава Шадринского округа Дмитрий Жуков. Был проконтролирован вопрос реализации полученных жилищных сертификатов. Также замгенпрокурора поручил усилить противопожарные меры в округе.